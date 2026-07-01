ID Austria: Digitale Identität eröffnet neue Chancen für Kärntens Unternehmen

ID Austria ist weit mehr als ein staatliches Anmeldesystem: Sie stellt einen qualifizierten, EU-weit anerkannten digitalen Identitätsnachweis dar, den Unternehmen in ihre Geschäftsprozesse einbinden können. Ob für die sichere Identifizierung von Kunden oder für die Erstellung digitaler Signaturen – als EU-weit anerkannte Lösung erfüllt ID Austria höchste Sicherheitsstandards. Unternehmen unterschiedlichster Branchen setzen diese bereits erfolgreich ein. Welche Chancen sich daraus ergeben und wie Betriebe selbst zum ID Austria-Serviceprovider werden können, das war Thema des ID Austria Unternehmertags der Wirtschaftskammer Kärnten mit Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll.

ID Austria kommt in die Betriebe

Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll unterstrich die Bedeutung der ID Austria für den Wirtschaftsstandort Österreich und den weiteren Ausbau des Angebots: „Ziel ist es, Unternehmen stärker für die Nutzung der ID Austria zu gewinnen und konkrete Anwendungsfälle für Betriebe sichtbar zu machen. Im Rahmen dieses Wirtschaftsschwerpunkts sollen bis Ende 2026 200 neue Unternehmen für die ID Austria gewonnen werden. Die ID Austria unterstützt sichere digitale Identitäten, erleichtert Online-Verfahren und ermöglicht digitale Nachweise und Vertretungen in Verwaltungsprozessen.“

Digitale Identität ist entscheidender Erfolgsfaktor

Für WK Präsident Jürgen Mandl wird die digitale Identität zunehmend zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor für moderne Unternehmen. „Sie schafft Vertrauen, vereinfacht Prozesse und eröffnet neue Möglichkeiten für digitale Geschäftsmodelle. Gerade für Kärntens Betriebe bietet die ID Austria großes Potenzial, ihre Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu stärken. Die Wirtschaftskammer Kärnten unterstützt ihre Mitgliedsbetriebe dabei, die Chancen der Digitalisierung bestmöglich zu nutzen. Das Tool ist ein wichtiger Baustein für einen modernen Wirtschaftsstandort und für eine Verwaltung, die einfacher, schneller und serviceorientierter wird.“

Mit dem Unternehmertag setzte die Wirtschaftskammer Kärnten ein weiteres Zeichen für die digitale Transformation der heimischen Wirtschaft und zeigte auf, wie moderne digitale Identitäten Unternehmen dabei unterstützen können, ihre Prozesse sicher, effizient und zukunftsorientiert zu gestalten.

