Information zur aktuellen Berichterstattung über die Wirtschaftskammer

Sehr geehrte Unternehmerinnen und Unternehmer!

In den vergangenen Tagen haben Sie viel Kritik über Ihre Interessenvertretung hören müssen. Zweifelsohne hätten die Gehaltsanpassung der Wirtschaftskammer-Mitarbeiter und die Anhebung der Funktionsentschädigungen für Spitzenfunktionäre ausführlicher diskutiert und klarer kommuniziert werden müssen. Dafür hat auch WKO-Präsident Mahrer mit seinem Rücktritt die Verantwortung übernommen.

Ich darf aber in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass wir in der Wirtschaftskammer Kärnten keinerlei Erhöhungen bei den Funktionärsentschädigungen vorgenommen haben. Ich selbst erhalte seit meiner Amtsübernahme vor mehr als zehn Jahren 6976,- Euro brutto (ca. 3700 Euro netto), zwölfmal jährlich - ohne Valorisierung, ohne Abfertigungs- und ohne Pensionsanspruch. Auf unserer Transparenzseite haben wir die Aufwandsentschädigungen, Wählergruppenförderungen und Bilanzen der WK Kärnten für Sie zusammengefasst.

Daher bitte ich Sie: Nehmen Sie nicht alles für bare Münze, was in diesen Tagen in der Zeitung oder im Internet steht. Im Hintergrund der Hetzkampagne gegen die Selbstverwaltung der Unternehmerinnen und Unternehmer stehen massive Interessen von Parteien und Organisationen, die nur zu gerne die Gelegenheit nutzen und eine unliebsame, weil starke und finanziell nicht von der Politik abhängige Institution aus dem Weg räumen wollen. Die Wahrheit über Ihre gesetzliche Standesvertretung als Unternehmer finden Sie auf unserem Infopoint „Fakten statt Mythen“.

Und was hat das alles mit der solidarischen Pflichtmitgliedschaft zu tun, die so viele gerne abschaffen möchten? Sie ist die Grundlage Ihrer unabhängigen Interessenvertretung: Fällt sie, organisieren sich die fünf Prozent der großen Unternehmen ihr Lobbying und ihre Beratung selber – und die 95 Prozent Kleinst-, Klein- und Mittelbetriebe wie Ihrer stehen ohne starken Partner da, der Sie heute gegenüber der Politik und den Behörden unterstützt und Ihnen den besten betrieblichen Service bietet – persönlich, vor Ort, telefonisch, per Video Call oder online rund um die Uhr. Warum nur die gesetzliche Mitgliedschaft eine starke Stimme aller Betriebe garantiert, lesen Sie hier.

Selbstverständlich stehen Organisationen mit einem öffentlich-rechtlichen Status wie die Wirtschaftskammer in besonderem Maße in der Verantwortung, die Grundsätze der Sparsamkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit zu berücksichtigen. Die Wirtschaftskammer Kärnten tut das seit vielen Jahren durch einen permanenten Reformmodus: 2019 und 2024 haben wir die Mitgliedsbeiträge spürbar gesenkt, zuletzt Bezirksstellen zusammengelegt und personelle Anpassungen im Wifi vorgenommen. Wir sind das Unternehmen der UnternehmerInnen — und wir handeln danach.

Bitte halten Sie uns auch in schwierigen Zeiten die Treue, damit wir weiterhin Ihre starke Interessenvertretung sein können.

Freundliche Grüße

Jürgen Mandl, MBA

Präsident der Wirtschaftskammer Kärnten und Unternehmer wie Sie





PS: Eine Übersicht über alle Leistungen unseres Unternehmerservice finden Sie hier sowie in unserer Broschüre „Schutz & Service“, die Sie bequem herunterladen oder direkt bei uns anfordern können.

