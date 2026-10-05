INSIEME bringt Kunst und Handwerk zusammen

Seit drei Jahrzehnten treffen bei KUNST & HANDWERK künstlerische Ideen auf handwerkliches Können. Mit INSIEME feiert ARS CARINTHIA heuer gleich zwei Jubiläen: 30 Jahre KUNST UND HANDWERK und das 10. Gestaltungsexperiment. Zum Auftakt am Freitag führt die Reise bis zum 14. Oktober durch vier Klagenfurter Kulturorte – vom Künstlerhaus über die Stadtgalerie und das Haus der Architektur bis ins Kärnten Museum.

Renommierte Persönlichkeiten aus Kunst und Architektur entwickeln ihre Beiträge gemeinsam mit ausgewählten Handwerksbetrieben weiter. So entstehen Präsentationen, die den Dialog zwischen künstlerischem Ausdruck und handwerklicher Präzision unmittelbar erlebbar machen. Genau dieses Zusammenspiel steht seit Beginn im Zentrum der Gestaltungsexperimente. WK-Vizepräsidentin Astrid Legner betont: „Kunst inspiriert, Handwerk macht Ideen greifbar. Erst wenn Kreativität, Erfahrung und meisterliches Können zusammenkommen, entsteht etwas wirklich Besonderes. INSIEME zeigt, wie viel Kraft in dieser Verbindung steckt – und wie wichtig es ist, Handwerk nicht nur als Tradition, sondern als lebendigen, kreativen Teil unserer Zukunft zu sehen.“

Vier Stationen, viele Zugänge

Das diesjährige Gestaltungsexperiment führt durch mehrere Klagenfurter Kulturorte - vom Künstlerhaus über die Stadtgalerie bis hin zum Haus der Architektur und dem Kärnten-Museum – die jeweils eigene thematische Schwerpunkte haben. Initiator Walter Hösel blickt dabei auf drei erfolgreiche Jahrzehnte zurück: „Uns ging es von Anfang an darum, Kunst und Handwerk nicht nebeneinander, sondern miteinander zu zeigen. Künstler:innen bringen ihre Ideen und Sichtweisen ein, Handwerksbetriebe ihre Erfahrung mit Material, Technik und Umsetzung. Gerade aus diesem Miteinander entstehen Arbeiten, die keiner der Beteiligten allein so schaffen würde. INSIEME – gemeinsam – bringt diesen Gedanken sehr schön auf den Punkt.“

30 Jahre Zusammenarbeit

INSIEME ist zugleich Rückblick und Weiterentwicklung. Die Kunst- und Handwerkswoche im Oktober bindet insgesamt neun Standorte und Organisationen in Klagenfurt ein. Geplant ist außerdem, Jugendlichen, Studierenden und Lehrlingen eine eigene Plattform zu bieten, auf der sie ihr Können zeigen und eigene Perspektiven einbringen können. Für Legner liegt darin auch die besondere Stärke des Projekts: „Handwerk lebt davon, Wissen weiterzugeben und zugleich offen für neue Ideen zu bleiben. Wenn unterschiedliche Generationen und Disziplinen zusammenarbeiten, entstehen neue Sichtweisen - und genau das hält unser Handwerk lebendig.“