Spenglerhandwerk gibt Kunst eine Form

Kunst braucht Ideen und manchmal auch Menschen, die ihnen eine Form geben können. Genau hier setzt das Gestaltungsexperiment INSIEME an. Künstler:innen arbeiten mit Kärntner Handwerksbetrieben zusammen und entwickeln Werke, bei denen Gestaltung und präzise handwerkliche Umsetzung ineinandergreifen.

Für die Landesinnung der Dachdecker, Glaser und Spengler zeigt das Projekt die Vielseitigkeit des modernen Handwerks. Das Spenglerhandwerk wird oft vor allem mit seiner technischen Funktion verbunden. Dabei steckt darin ebenso viel Gespür für Material, Form und Gestaltung. Wenn Spenglerbetriebe mit ihrem handwerklichen Können die Ideen von Künstlerinnen und Künstler umsetzen, entstehen ganz besondere Arbeiten.

Messing wird zum Sprachrohr für Bachmann

Wie diese Verbindung konkret aussieht, zeigt das Projekt „Erklär mir Liebe“ im kärnten.museum. Mit individuellem Handwerk fertigte dafür der Kärntner Spenglerbetrieb Reinbold ein einzigartiges Sprachrohr aus Messing, das Teil einer künstlerischen Auseinandersetzung mit Ingeborg Bachmanns gleichnamigem Gedicht ist. Die Installation wurde von Nina Herzog und Stefan Streicher konzipiert, Schauspieler Christian Kohlund leiht dem Text seine Stimme. Das Sprachrohr bündelt den Ton und macht das Handwerk selbst zum sicht- und hörbaren Teil des Kunstwerks.

Die Installation ist im Rahmen der Ingeborg-Bachmann-Ausstellung im kärnten.museum bis Juli 2027 zu sehen. Am kommenden Montag, dem Nationalfeiertag, lädt das Museum zum Tag der offenen Tür – der Eintritt ist an diesem Tag frei.