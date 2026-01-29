„Invest in Klagenfurt“: Tempo und Verlässlichkeit entscheidend

Mit „Invest in Klagenfurt“ setzt die Stadt Klagenfurt ein wichtiges Signal für den Wirtschaftsstandort. Für WK-Bezirksobmann Franz Ahm ist die Bündelung von Standortservice, Beratung und Ansiedlungsfragen ein Schritt, den die Wirtschaft seit Langem fordert: „Eine zentrale Anlaufstelle für Unternehmen ist richtig und notwendig. Genau das haben wir als Wirtschaftskammer immer wieder eingefordert, weil Betriebe Klarheit brauchen, an wen sie sich wenden können.“

Für die heimische Wirtschaft sei es entscheidend, dass sich Betriebe in Klagenfurt rasch und verlässlich ansiedeln können. Dafür brauche es vor allem schnelle Genehmigungsverfahren, klare Zuständigkeiten und kurze Entscheidungswege. „Unternehmen investieren dort, wo Tempo und Verlässlichkeit gegeben sind. Lange Verfahren und unklare Abläufe sind ein echter Standortnachteil – hier muss die Stadt Klagenfurt spürbare Verbesserungen bringen“, so Ahm. Gleichzeitig dürfe bei aller Ansiedlungsstrategie die Bestandspflege nicht aus dem Blick geraten. „Wir haben viele erfolgreiche Betriebe in Klagenfurt, die seit Jahren Arbeitsplätze sichern und investieren. Diese Unternehmen brauchen genauso Aufmerksamkeit, Unterstützung und verlässliche Rahmenbedingungen wie Neuansiedlungen“, betont Ahm.

Ein weiterer wichtiger Punkt aus Sicht der Wirtschaft ist das Standortmarketing. Klagenfurt hat viel zu bieten, doch das muss aber auch klar und professionell nach außen kommuniziert werden. Investoren vergleichen Standorte sehr genau. Ein starkes, glaubwürdiges Standortmarketing ist daher ein zentraler Erfolgsfaktor“, so Ahm.