Manuela Mark übernimmt Junge Wirtschaft Klagenfurt

Wechsel an der Spitze der Jungen Wirtschaft Klagenfurt: Markus Sylle übergibt den Bezirksvorsitz an Manuela Mark. Sylle prägte die Junge Wirtschaft (JW) Klagenfurt in den vergangenen Jahren als engagierte, klare und oft auch unbequeme Stimme für junge Unternehmer:innen. Seit 1. August ist er der neue Innungsmeister der Kärntner Mechatroniker.

Interessenvertretung mit klarer Haltung

Sylle führte die JW Klagenfurt mit viel persönlichem Einsatz und ehrenamtlichem Engagement. Dabei stand für ihn nicht nur das Netzwerken im Mittelpunkt, sondern vor allem eine aktive Interessenvertretung. Wenn es aus Sicht der JW Klagenfurt notwendig war, sprach er Missstände offen an und forderte bessere Rahmenbedingungen für junge Betriebe, Gründer:innen und den Wirtschaftsstandort Klagenfurt ein. Besonders sichtbar wurde dieses Engagement bei Themen wie der Koralmbahn und der AREA Süd. Schon früh machte Sylle auf die Chancen dieser neuen wirtschaftlichen Achse aufmerksam und forderte von der Stadt konkrete Vorbereitungen. Mit der gemeinsam mit WK-Bezirksstellenobmann Franz Ahm umgesetzten Kampagne zum fehlenden „Fahrplan der Stadtregierung zur Koralmbahn“ gelang der JW Klagenfurt ein pointiertes Signal, das auch über Klagenfurt hinaus wahrgenommen wurde und später mit einem CREOS in Gold ausgezeichnet wurde.

Auch bei Betriebsbesuchen, Netzwerkformaten, dem Tag der Arbeitgeber oder dem Tax Freedom Day war Sylle regelmäßig präsent. Er machte die Leistungen junger Unternehmer:innen sichtbar und rückte zugleich die hohen Belastungen in den Mittelpunkt. Damit stand die JW Klagenfurt während seiner Amtszeit nicht nur für Austausch, sondern auch für eine öffentlich wahrnehmbare Stimme junger Betriebe. „Die JW Klagenfurt war für mich immer mehr als ein Netzwerk. Mir war wichtig, dass wir jungen Unternehmer:innen eine klare Stimme geben – auch dann, wenn es unbequem ist. Wer gründet, investiert und Verantwortung übernimmt, braucht Rahmenbedingungen, die Leistung ermöglichen und nicht ausbremsen. Ich bin dankbar für die vielen Begegnungen, das starke Team und die gemeinsame Arbeit in den vergangenen Jahren. Mit Manuela Mark übernimmt eine Unternehmerin, die neue Perspektiven einbringt und die Anliegen der JW Klagenfurt mit viel Energie weitertragen wird“, sagt Sylle.

Neue Vorsitzende mit Fokus auf Mut und Sichtbarkeit

Manuela Mark ist seit Oktober 2025 im Team der JW Klagenfurt aktiv. Sie ist Gründerin von mea Storytelling und seit 2020 selbstständig. Beruflich ist sie in den Bereichen Markenkommunikation, Werbetext und Storytelling tätig. Ihr Schwerpunkt liegt auf Kommunikationsstrategien, Brand Building und Texten für unterschiedliche Medien. In ihrer neuen Funktion will sie die Anliegen junger Unternehmer:innen in Klagenfurt noch stärker sichtbar machen. „In der JW will ich vor allem eines: laut sein. Es ist mir ein großes Anliegen, Raum für junge unternehmerische Träume zu schaffen und Mutterschaft in Verbindung mit Selbstständigkeit stärker sichtbar zu machen. Wir brauchen mehr Mut, zeitgemäße Rahmenbedingungen und echte Unterstützung, beispielsweise bei Karenzregelungen oder Kinderbetreuung. Kinder sind keine Karrierebremse, sondern die Visionäre von morgen“, so Mark.

Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit wird der direkte Austausch mit jungen Unternehmer:innen sein. „Ich möchte wissen, wo in Klagenfurt tatsächlich der Schuh drückt – und genau dort ansetzen. Wir brauchen eine Stadt, die Unternehmertum ermöglicht und nicht unnötig erschwert: mit weniger Bürokratie, schnelleren Verfahren, attraktiven Rahmenbedingungen für Gründung und Wachstum sowie einer Innenstadt, in der neue Ideen auch Platz finden“, betont Mark. Dabei will sie an die Arbeit ihres Vorgängers anknüpfen und zugleich eigene Schwerpunkte setzen. Mit Erfahrung, Kreativität und viel Feingefühl möchte sie sich dafür einsetzen, dass junge Unternehmer:innen ihre Visionen mutig umsetzen können, dass sich Leistung wieder lohnt und die Vereinbarkeit von Familie und Selbstständigkeit zur Normalität wird.