Junge Wirtschaft St. Veit setzt auf digitale Sichtbarkeit

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Gerade in der Gründungsphase fehlt vielen Unternehmen nicht die Idee, sondern die Sichtbarkeit. Genau dort setzte die Junge Wirtschaft St. Veit mit zwei praxisnahen Netzwerkveranstaltungen an, die sich dem Thema digitale Kommunikation und Online-Präsenz widmeten.

Beim Netzwerkfrühstück mit dem Unternehmer und KI-Experten Florian Semmler erhielten die Teilnehmer:innen am Freitag Einblicke, wie Künstliche Intelligenz im Marketing, in den sozialen Medien oder bei Website-Texten sinnvoll eingesetzt werden kann. Ergänzend dazu informierte Iris Bierbaumer vom Sofortservice der Wirtschaftskammer Kärnten beim Morning Talk am Dienstag über Möglichkeiten, die Sichtbarkeit von Unternehmen durch das Firmen A-Z der Wirtschaftskammer sowie Google-Unternehmensprofile gezielt zu verbessern.

Im Mittelpunkt standen konkrete Anwendungen für den Unternehmensalltag – von Content-Strategien und Suchmaschinen-Sichtbarkeit bis hin zu einfachen digitalen Tools, die sich ohne großen finanziellen Aufwand nutzen lassen. Für die JW-Bezirksvorsitzende Anamaria Gassinger zeigt die große Nachfrage, wie stark das Interesse an digitalen Lösungen geworden ist: „Gerade junge Unternehmer:innen müssen heute auf vielen Ebenen gleichzeitig präsent sein. Digitale Werkzeuge und Künstliche Intelligenz können dabei helfen, Prozesse effizienter zu gestalten und Sichtbarkeit aufzubauen, ohne dass dafür sofort große Budgets investiert werden müssen.” Gleichzeitig ist der persönliche Austausch innerhalb der Jungen Wirtschaft ein wesentlicher Faktor. Die stellvertretende JW-Bezirksvorsitzende Stefanie Taupe ergänzt: „Formate wie diese verbinden aktuelles Wissen mit direktem Praxisbezug und Vernetzung im Unternehmensalltag. Genau das macht sie für viele junge Betriebe so wertvoll.“ Die beiden Veranstaltungen machten deutlich, wie wichtig digitale Sichtbarkeit und ein professioneller Online-Auftritt inzwischen für Unternehmen aller Branchen sind.