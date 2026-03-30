Kärnten neu entdecken: Austriaguides laden zum Saisonauftakt

Unter dem Motto „Wir zeigen euch Kärnten“ öffnen am 11. April die geprüften Austriagudies ihre Schatzkisten voller Wissen und Geschichten und bieten ein abwechslungsreiches, landesweites Führungsprogramm – kostenlos und ohne Anmeldung zugänglich. Ob durch die mittelalterlichen Gassen von Friesach, auf historischen Spuren in Klagenfurt oder entlang alter Handelswege in Althofen – die Touren laden dazu ein, Kärnten aus neuen Perspektiven zu erleben und verborgene Geschichten zu entdecken.

„Unsere Aufgabe ist es, Geschichte lebendig zu machen und Menschen für die Besonderheiten ihrer eigenen Heimat zu begeistern. Oft liegen die spannendsten Geschichten direkt vor der Haustür – man muss sie nur entdecken“, erklärt der staatlich geprüfte Austriaguide Michael Jaritz, der mit dieser Veranstaltung das Berufsbild in den Mittelpunkt rückt.

Das vielfältige Angebot der Austriaguides geht weit über den Saisonauftakt hinaus: Geführte Spaziergänge, Radtouren und Museumsführungen runden das Angebot ab. Großer Beliebtheit erfreuen sich auch die kindgerechten Stadtführungen. „Kinder lieben es, Geschichte spielerisch zu entdecken. Mit Schnitzeljagden und Quiz-Führungen sorgen wir für abwechslungsreiche Erlebnisse“, verrät Jaritz.

Insgesamt sorgen derzeit 53 aktive Austriaguides dafür, dass das kulturelle Erbe Kärntens lebendig bleibt. Die Führungen werden nicht nur auf Deutsch, sondern auch in acht weiteren Sprachen angeboten. Während klassische Stadtführungen vor allem bei Urlaubern beliebt sind, schätzen Einheimische ausgefallene Themen-Rundgänge.

Gratis Führungen im ganzen Land

Die Teilnahme an den Führungen am 11. April ist kostenlos. Alle Details finden Sie unter wkktn.at/saisonauftakt