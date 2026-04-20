Kärntens beste Nachwuchs-Maler:innen bringen Farbe ins Leben

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Im Mittelpunkt des diesjährigen Landeslehrlingswettbewerbs der Maler:innen und Beschichtungstechniker:innen stand Kreativität mit Präzision. In der Malerwerkstätte in Klagenfurt stellten sich die Teilnehmer:innen im dritten Lehrjahr einer anspruchsvollen Aufgabe, die innerhalb von rund viereinhalb Stunden zu bewältigen war. Dabei galt es, ein vorgegebenes Motiv exakt umzusetzen und gleichzeitig ein sicheres Gespür für Farbwirkung und saubere Ausführung zu zeigen. Alle Farbtöne mussten vor Ort selbst gemischt werden – eine zusätzliche Herausforderung, die Genauigkeit und Erfahrung verlangte.

Die Sieger des Wettbewerbs

Am Ende setzte sich die besten Nachwuchstalente durch:

Platz Sarah Pichler, Lehrbetrieb Birgit Ebner, Greifenburg Platz Leonie Huber, Lehrbetrieb Pugganig Malerei und Bau Meister-GmbH, St. Veit/Glan Platz Finn Kavalirek, Lehrbetrieb Robert Wakonig, St. Georgen/Längsee

Die beiden Erstplatzierten vertreten Kärnten beim Bundeslehrlingswettbewerb im Juni.

Starkes Signal für den Nachwuchs

Für Innungsmeister Alexander Trapp ist der Wettbewerb ein wichtiger Gradmesser für die Qualität der Ausbildung: „Die Leistungen, die hier gezeigt wurden, waren durchwegs auf sehr hohem Niveau. Unsere Lehrlinge haben mit großer Sorgfalt, Präzision und viel Engagement gearbeitet – das zeigt, wie stark die Ausbildung in unserem Handwerk ist.“ Der Wettbewerb macht zudem sichtbar, wie vielseitig und anspruchsvoll der Beruf ist und welche Chancen er jungen Menschen bietet. Gleichzeitig ist er eine wichtige Plattform, um Talente zu fördern und gezielt auf weiterführende Wettbewerbe vorzubereiten.