Kärntens beste Nachwuchskräfte in Mechatronik und Elektrotechnik ausgezeichnet

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Die Industrie ist Kärntens wichtigster Wirtschaftszweig. 412 aktive Unternehmen beschäftigen rund 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den verschiedensten Bereichen, davon bilden an die 100 Unternehmen in etwa 1.072 Fachkräfte von morgen aus. Dass die duale Ausbildung in den Berufen Mechatronik und Elektrotechnik auf sehr hohem Niveau ist, haben 14 Fachkräfte von morgen in den letzten beiden Tagen unter Beweis gestellt.

Bei den Landeslehrlingswettbewerben in der Technischen Ausbildungs GmbH in St. Andrä konnten die Teilnehmenden die Jury mit ihrer exakten Arbeitsweise überzeugen. Eindrucksvoll zeigten sie, dass sie aktiv an der Zukunft der Kärntner Industrie mitwirken werden. In der Elektrotechnik galt es, einen mechanischen Aufbau samt Programmierung und Verdrahtung umzusetzen. Im Bereich Mechatronik bestand die Herausforderung darin, eine Anlage fachgerecht zu installieren und in Betrieb zu nehmen. All dies innerhalb der vorgegebenen Zeit zu bewältigen, war sehr anspruchsvoll. „Die heimischen Lehrbetriebe leisten hervorragende Arbeit und eröffnen mit ihrer fundierten Ausbildung jungen Menschen attraktive Zukunftsperspektiven“, betonte KommR Michael Velmeden, Obmann der Sparte Industrie in der Wirtschaftskammer Kärnten. Entsprechend positiv sind auch die Aussichten am Arbeitsmarkt für gut ausgebildete Fachkräfte. „Derartige Veranstaltungen ermöglichen einen anschaulichen Einblick in die Lehrlingsausbildung der Industrie. Was hier im Kleinen geschaffen wird, kommt später in großdimensionierten Anlagen zum Einsatz. Die Leistungen unterstreichen eindrucksvoll, dass die Ausbildung auf höchstem Niveau erfolgt und die Fachkräfte von morgen bestmöglich auf ihre zukünftigen Aufgaben vorbereitet,“ so WK-Präsident Jürgen Mandl.

Beste Fachkräfte von morgen

Das Interesse an den beiden Wettbewerben war groß: Neben den Juroren nutzten auch zahlreiche Besucher die Gelegenheit, den Nachwuchstalenten bei ihrer Arbeit zuzusehen, darunter auch rund 250 Schüler, die sich ein Bild von der Lehrlingsausbildung in der Kärntner Industrie machen konnten. „Wir freuen uns über die erfolgreiche Durchführung des Lehrlingswettbewerbs und die hervorragenden Leistungen der Teilnehmer“, unterstrich Manfred Vallant, Geschäftsführer von der Technischen Ausbildungs GmbH. Auch LH Daniel Fellner war von den Leistungen der Lehrlinge sehr beeindruckt und zollte ihnen großen Respekt.

Begeistert zeigten die Gewinner auch über die zahlreichen Sachpreise, die von der Firma REXEL Austria GmbH und der Raiffeisenbank Oberes Lavanttal – St. Paul zur Verfügung gestellt wurden.

Die Gewinner im Fachbereich Elektrotechnik, Anlagen- und Betriebstechnik:

1. Platz: Georg Plieschnegger, TREIBACHER INDUSTRIE AG

2. Platz: Julia Vogt, PMS Technikum Lavanttal GmbH

3. Platz: Michael Schultermandl, PMS Technikum Lavanttal GmbH



Die Gewinner im Fachbereich Mechatronik - Teamwettbewerb:

1. Platz: Team PVX: Valentin Rull & Philipp David, Infineon Technologies Austria AG

2. Platz: Team Team T&T: Timo Fugger & Tobias Walder, Infineon Technologies Austria AG

3. Platz: Team Springer - Marcel Groicher, Christoph Orasch, Springer Maschinenfabrik GmbH

