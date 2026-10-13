Kärntens beste Speditionslehrlinge zeigen ihr Können

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Ob Transporte planen, Liefertermine koordinieren oder auf kurzfristige Änderungen reagieren: In der Spedition ist Organisationstalent jeden Tag gefragt. Genau diese Fähigkeiten konnten die Kärntner Speditionslehrlinge beim diesjährigen Lehrlingswettbewerb unter Beweis stellen. Rund 40 Fachkräfte von morgen werden derzeit in der Kärntner Speditionsbranche ausgebildet.

Die Aufgaben orientierten sich eng am Berufsalltag. Gefragt waren Kenntnisse zu Transportwegen, Zoll und Logistik ebenso wie Kundenorientierung, Organisation und das Finden passender Lösungen. Eine Fachjury aus erfahrenen Unternehmer:innen und Ausbilder:innen bewertete die Leistungen der Lehrlinge.

Die Sieger:innen 2026:

Platz: Marcel Wedam, Lehrbetrieb Gebrüder Weiss GmbH Platz: Matea Marcinkovic, Lehrbetrieb Lagermax Logistics Austria GmbH Platz: Tobias Egger, Lehrbetrieb Gebrüder Weiss GmbH

Markus Ebner, Obmann der Fachgruppe Spedition und Logistik in der Wirtschaftskammer Kärnten, betonte die Bedeutung des Wettbewerbs: „Unter Zeitdruck die richtigen Entscheidungen zu treffen, Lösungen zu finden und dabei den Überblick zu behalten – genau darauf kommt es in unserer Branche an. Die jungen Teilnehmer:innen haben heute eindrucksvoll gezeigt, was sie bereits können.“

Auch die Jurymitglieder zeigten sich beeindruckt von der Professionalität und Einsatzbereitschaft der Teilnehmenden. Der Wettbewerb zeigte, wie vielseitig der Berufsalltag in Spedition und Logistik ist. Für die Lehrlinge war er eine Gelegenheit, ihr Wissen unter realistischen Bedingungen anzuwenden und über den eigenen Betrieb hinaus Einblicke in die Branche zu gewinnen.

Siegerehrung und Fachgruppentagung

Im Rahmen der Fachgruppentagung der Spediteure bei der Rail Cargo Group, erfolgte die offizielle Auszeichnung der Sieger:innen. Auf dem Programm stand außerdem eine exklusive Führung durch den Großverschiebebahnhof Villach Süd. Neben der Siegerehrung wurden auch fünf Lehrlinge geehrt, die ihre Lehrabschlussprüfung mit ausgezeichnetem oder gutem Erfolg abgeschlossen haben.