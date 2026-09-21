Kärntens Elektrotechnik-Lehrlinge standen unter Strom

Kabel, Steuerungen, Verteiler, Schaltpläne: Zwei Tage lang drehte sich in der Messehalle 5 der Klagenfurter Herbstmesse alles um den Elektrotechnik-Nachwuchs. Beim 23. Landeslehrlingswettbewerb der Elektrotechniker bewiesen die besten Lehrlinge des Landes Konzentration und praktisches Wissen und setzten ihr Können unter Zeitdruck in die Tat um. Der Wettbewerb machte die Vielseitigkeit des Berufs sichtbar. Längst geht es nicht mehr nur um Strom, Kabel und Schalter. Photovoltaik, Energiespeicher, Wärmepumpen, Gebäudetechnik, Sicherheitssysteme und digitale Anwendungen prägen den Berufsalltag und machen gut ausgebildete Fachkräfte zu einem entscheidenden Faktor für Energiewende, Infrastruktur und Wirtschaftsstandort.

Präzision und Fachwissen gefragt

An zwei Wettbewerbstagen mussten die Teilnehmer praxisnahe Aufgaben lösen und dabei zeigen, dass sie nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch handwerkliche Genauigkeit und technisches Verständnis mitbringen. Gefragt waren ein ruhiger Kopf, sauberes Arbeiten und die Fähigkeit, auch unter Zeitdruck konzentriert zu bleiben.

Das Ergebnis des 23. Landeslehrlingswettbewerbs der Kärntner Elektrotechniker:

Platz: Adrian Isopp, Lehrbetrieb: Energie Klagenfurt GmbH, Klagenfurt am Wörthersee Platz: Fabian Leopold, Lehrbetrieb: I. & H. Mahkovec GmbH, St. Paul im Lavanttal Platz: Kevin Mijic, Lehrbetrieb: Dullnig Elektro und Metall GmbH, Klagenfurt am Wörthersee



Landesinnungsmeister Harald Dullnig zeigte sich beeindruckt von den Leistungen der jungen Fachkräfte: „Dieser Wettbewerb zeigt das Talent und die Leidenschaft unserer Elektrotechnik-Lehrlinge. Sie arbeiten an jenen Technologien, die für die Energieversorgung, den Klimaschutz und moderne Gebäude immer wichtiger werden. Wer hier antritt, beweist nicht nur fachliches Können, sondern auch Einsatzbereitschaft und Freude am Beruf.“

Für Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig tragen diese engagierten Lehrlinge wesentlich zur Aufwertung einer Lehre bei und sind somit ein Vorbild für viele andere junge Menschen. „Wer bei einem Landeslehrlingswettbewerb antritt, zeigt nicht nur fachliches Können, sondern auch Ehrgeiz, Einsatz und echte Begeisterung für den Beruf. Genau diese jungen Fachkräfte brauchen unsere Betriebe, denn eine starke Lehrlingsausbildung ist die beste Grundlage, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken und unseren Wirtschaftsstandort langfristig zu stärken. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigen zugleich, welche Chancen eine Lehre bietet, und sind damit Vorbilder für viele andere junge Menschen. Gratulation zu den großartigen Leistungen und besonders an die diesjährigen Gewinnerinnen und Gewinner“, so Schuschnig.

Beruf mit Zukunft

Ergänzend zum Lehrlingswettbewerb bot der „Tag der Elektrotechnik Kärnten“ am Freitag ein umfangreiches Programm mit Fachvorträgen, rund 35 Ausstellern, Branchenaustausch und Mitgliederehrungen. Den Abschluss bildete die Siegerehrung des Landeslehrlingswettbewerbs in der Messehalle 5. „Unsere Betriebe brauchen junge Menschen, die Technik verstehen, und mit den modernen Entwicklungen Schritt halten. Der Landeslehrlingswettbewerb zeigt jedes Jahr, wie hoch die Qualität der Ausbildung in Kärntens Elektrotechnikbetrieben ist“, betonte Dullnig.