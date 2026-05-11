Kärntens Exportwirtschaft im Fokus: Das sind die Nominierten für den Exportpreis 2026

Mit dem Exportpreis würdigen die Wirtschaftskammer Kärnten, die Raiffeisen Landesbank Kärnten und die Kärntner Raiffeisenbanken Jahr für Jahr jene Unternehmen, die ihre Chancen auf internationalen Märkten konsequent nutzen und gleichzeitig fest in der Region verankert sind. Die feierliche Verleihung findet im Rahmen der Exportgala am 01. Juni 2026 statt, die heuer unter dem Motto „Wir schaffen Verbindungen für Ihren internationalen Erfolg“ steht.

Export als Motor für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit

Die nominierten Betriebe zeigen, wie erfolgreich Kärntens Wirtschaft international agiert. Sie entwickeln innovative Lösungen, sichern Arbeitsplätze und treiben die wirtschaftliche Entwicklung im Land aktiv voran.

„Die Exportwirtschaft ist ein zentraler Pfeiler unseres Standorts. Die nominierten Unternehmen machen deutlich, wie viel Innovationskraft und internationale Kompetenz in Kärnten steckt. Gerade in wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten sind Betriebe gefragt, die neue Märkte erschließen und damit wichtige Impulse für unsere Wirtschaft setzen“, betont Jürgen Mandl, Präsident der Wirtschaftskammer Kärnten.

Internationale Märkte bieten große Chancen. Gleichzeitig braucht es Erfahrung, Orientierung und starke Partner. „Kärntner Unternehmen sind auf den Weltmärkten hervorragend positioniert. Mit unserer Erfahrung und dem internationalen Raiffeisen-Netzwerk begleiten wir sie dabei, neue Märkte zu erschließen und Chancen gezielt zu nutzen. So stärken wir gemeinsam den Wirtschaftsstandort Kärnten“, sagt Manfred Wilhelmer, Vorstandssprecher der Raiffeisen Landesbank Kärnten.

Die nominierten Unternehmen für den Exportpreis Kärnten 2026 sind:





Nominiert in der Kategorie „Großbetriebe“ sind:

BMTS Technology Austria GmbH & Co. KG

Haslinger Stahlbau GmbH

Hirsch Armbänder GmbH



Nominiert in der Kategorie „Mittelbetriebe“ sind:

go-e GmbH

mechatronic systemtechnik gmbH

T.I.P.S. Messtechnik GmbH



Nominiert in der Kategorie „Kleinbetriebe“ sind:

Glaunach GmbH

ph-instruments GmbH

on point medicals GmbH



Entscheidung bei der Exportgala

Die Gewinner des Exportpreises Kärnten 2026 werden im Rahmen der Exportgala prämiert. Die Veranstaltung gilt als jährlicher Höhepunkt für die international erfolgreiche Kärntner Wirtschaft und bietet eine Bühne für Betriebe, die international erfolgreich sind. Anmeldungen bitte unter https://www.exporttag-ktn.at/

Die Wirtschaftskammer Kärnten vergibt gemeinsam mit Raiffeisen die begehrten Exportpreise 2026.



