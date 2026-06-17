Kärntens Handel suchte die besten Nachwuchs-Verkaufstalente

Verkaufen bedeutet heute weit mehr, als nur Produkte anzubieten. Gefragt sind Fachwissen, Kommunikationsstärke, Freundlichkeit und der richtige Umgang mit Kund:innen. Genau das zeigten die Teilnehmer:innen beim diesjährigen „Junior Sales Champion“ in der Wirtschaftskammer Kärnten. Die Lehrlinge mussten sich in realitätsnahen Verkaufsgesprächen beweisen und dabei ihr Können unter Wettbewerbsbedingungen präsentieren.



Bewertet wurden unter anderem Auftreten, Gesprächsführung, Produktwissen, Kreativität, Reklamationsmanagement sowie Englischkenntnisse. Innerhalb eines Verkaufsgesprächs galt es, Kund:innen professionell zu beraten und gleichzeitig mit Persönlichkeit und Serviceorientierung zu überzeugen.

Bühne für die besten Nachwuchsverkäufer:innen

Für Handels-Spartenobmann Raimund Haberl zeigt der Wettbewerb eindrucksvoll, wie hoch die Qualität der Ausbildung im Kärntner Handel ist: „Unsere jungen Verkaufstalente haben eindrucksvoll gezeigt, wie professionell, engagiert und leistungsfähig der heimische Handel ist. Der Wettbewerb macht sichtbar, mit wie viel Einsatz die Unternehmen ihre Lehrlinge ausbilden – und wie viel Potenzial in den Jugendlichen steckt.“ Auch Bildungsbeauftragter und Lehrlingssprecher Carlo Egger unterstrich die Bedeutung der dualen Ausbildung: „Wer heute eine Lehre im Handel macht, hat morgen viele Möglichkeiten. Der Handel bietet abwechslungsreiche Karrierewege – vom Verkauf bis hin zu Führungspositionen."

Die Sieger:innen des Junior Sales Champion 2026

1. Platz: Jamie Kapler, Hervis Sports, Feldkirchen

2. Platz: Lena Tauchhammer, Rettl 1868 Kilts & Fashion GmbH, Villach

3. Platz: Aliona Neza, Otto Graf, Klagenfurt

Die beiden Erstplatzierten vertreten Kärnten am 7. Oktober 2026 in Salzburg beim Bundeswettbewerb „Junior Sales Champion National“. Die Sieger:innen durften sich über Einkaufsgutscheine für den Kärntner Handel im Wert von 800, 600 bzw. 400 Euro freuen.

Branchensieger:innen 2026

Lebensmittelhandel: Selina Dvorak, Billa, Klagenfurt

Einrichtung: Bernhard Krassnig, Möbelix, Villach

Allgemeiner Handel: Lena Tauchhammer, Rettl 1868 Kilts & Fashion GmbH, Villach

Sportartikel: Jamie Kapler, Hervis Sports, Feldkirchen

Die Branchensieger:innen erhielten Einkaufsgutscheine für den Kärntner Handel im Wert von jeweils 100 Euro.

Lehre mit Perspektive

Mit dem Wettbewerb macht die Sparte Handel auf die Bedeutung gut ausgebildeter Fachkräfte aufmerksam. Der Handel zählt zu den vielseitigsten Ausbildungsbereichen und bietet jungen Menschen zahlreiche Entwicklungsmöglichkeiten – vom direkten Kundenkontakt bis hin zu Spezialisierungen und Führungsaufgaben.

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