Kärntens Schulen als Wegweiser für die Berufszukunft

Die ausgezeichneten Schulen stehen stellvertretend für die hohe Beteiligung am Testcenter Carinthia: Im Schuljahr 2025/2026 nutzten mehr als 3.100 Jugendliche das Angebot zur beruflichen Orientierung. Insgesamt besuchten 70 Schulen aus allen Kärntner Bezirken das TCC – darunter 94 Prozent aller Mittelschulen sowie knapp ein Drittel der Gymnasien.



WK-Präsident Jürgen Mandl betonte bei der Ehrung die zentrale Rolle der Schulen: „Junge Menschen stehen vor einer Vielzahl an Bildungs- und Berufswegen. Umso wichtiger sind Schulen, die sie dabei unterstützen, ihre Talente zu erkennen und fundierte Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen. Dieses Engagement verdient Anerkennung und Wertschätzung. Die heute ausgezeichneten Schulen leisten hier hervorragende Arbeit. Sie schaffen Orientierung, fördern Potenziale und tragen wesentlich dazu bei, dass Jugendliche ihre Chancen erkennen und nutzen können.“



Im Testcenter Carinthia erhalten Jugendliche die Möglichkeit, ihre persönlichen Stärken und Interessen zu analysieren und diese mit konkreten Bildungs- und Berufswegen abzugleichen. Gleichzeitig lernen sie die Vielfalt der Kärntner Wirtschaft kennen und erhalten Einblicke in unterschiedliche Berufsfelder. „Das Besondere am TCC ist die direkte Verbindung zwischen den Fähigkeiten der Jugendlichen und den Anforderungen der Betriebe“, so Andreas Görgei, Leiter der Bildungspolitik der Wirtschaftskammer Kärnten. „Dadurch entstehen konkrete Perspektiven für die weitere Bildungs- und Berufslaufbahn und zugleich wertvolle Kontakte zu heimischen Unternehmen.“



Bildungsdirektorin Isabella Penz sieht darin einen wichtigen Beitrag zur individuellen Förderung: „Jeder junge Mensch bringt individuelle Talente und Fähigkeiten mit. Die Aufgabe von Schule ist es, diese Potenziale sichtbar zu machen und Orientierung für die nächsten Schritte zu geben. Berufsorientierung ist daher weit mehr als die Information über Ausbildungswege – sie stärkt Selbstvertrauen, eröffnet Chancen und hilft Jugendlichen, ihren persönlichen Weg zu finden. Die ausgezeichneten Schulen zeigen eindrucksvoll, wie diese wichtige Aufgabe mit großem Engagement und Weitblick umgesetzt werden kann.“



Auch Bildungslandesrat Peter Reichmann würdigte die ausgezeichneten Schulen: „Die Vermittlung von Berufsorientierung ist weit mehr als die Information über einzelne Berufe. Es geht darum, junge Menschen zu befähigen, ihre Stärken zu erkennen, Möglichkeiten abzuwägen und selbstbewusst Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen. Schulen leisten hier hervorragende Arbeit. Sie schaffen Orientierung, fördern Potenziale und tragen wesentlich dazu bei, dass Jugendliche ihre Chancen erkennen und nutzen können. Gerade in einer Zeit, in der die Möglichkeiten so vielfältig sind wie nie zuvor, ist diese Begleitung ein wichtiger Beitrag für gelingende Bildungsbiografien.“

Das TCC – Kaderschmiede für Berufsorientierung

Das Testcenter Carinthia (TCC) blickt auf eine lange Erfolgsgeschichte zurück: Bereits seit 2012 unterstützt die Einrichtung Jugendliche bei der Berufs- und Bildungsorientierung. Mit der Neueröffnung als TCC im März 2024 wurde das Angebot umfassend modernisiert und erweitert und ist damit zentrale Anlaufstelle für moderne Berufsorientierung in Kärnten. Als innovative Plattform bringt es Jugendliche, Schulen und Unternehmen gezielt zusammen und ermöglicht praxisnahe Einblicke in die Vielfalt der Berufswelt. Hier entdecken junge Menschen ihre Stärken, erhalten individuelle Rückmeldungen und knüpfen erste Kontakte zur Wirtschaft – ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur passenden Karriere. Mehr als 46.000 Schüler:innen haben das Angebot bereits genutzt – Tendenz steigend. Das TCC ist damit nicht nur ein Erfolgsmodell, sondern eine echte Kaderschmiede für die Fachkräfte von morgen.

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