Kärntens Seilbahnen sind bereit für die Weihnachtsferien

Die bevorstehenden Weihnachtsferien lassen die Erwartungen in den Kärntner Skigebieten weiter steigen. Viele Kärntnerinnen und Kärntner planen, die freien Tage auf der Piste zu verbringen. Entsprechend positiv ist die Stimmung unter den Seilbahnbetrieben. Mit Ende des Vorverkaufs (8.Dezember 2025) des Kärntner Skipasses wurden insgesamt 30.805 Saisonkarten verkauft. Fachgruppenobmann Josef Bogensperger zeigt sich mit dem Saisonstart zufrieden: „Der Vorverkauf des Kärntner Skipasses bestätigt die hohe Skilust. Unsere Betriebe sind bestens vorbereitet und freuen sich auf volle Pisten und einen starken Wintertourismus.“



Neue Aufstiegshilfen in Kärnten



Auch in dieser Saison profitieren die Gäste von umfangreichen Investitionen in moderne Seilbahntechnik. Am Katschberg wurde der bisherige 3er-Sessellift Aineck durch eine neue, energieeffiziente Gondelbahn ersetzt. Sie bringt die Wintersportler rasch und komfortabel auf 2.220 Meter Seehöhe. Am Nassfeld ging kürzlich ebenfalls eine neue Aufstiegshilfe in Betrieb: Die moderne 10er-Gartnerkofelbahn ersetzt den bisherigen 4er-Sessellift und steigert sowohl die Förderleistung als auch den Fahrkomfort deutlich. Bogensperger ergänzt: „Die Investitionen unterstreichen die langfristige Ausrichtung der Kärntner Skigebiete auf Qualität und Nachhaltigkeit.“

Nachwuchs im Fokus: Skifahren für Schulen nahezu geschenkt

Ein zentraler Schwerpunkt der Branche bleibt die Förderung des Skinachwuchses. In Kooperation mit dem Land Kärnten bieten Kärntens Seilbahnbetriebe eine umfangreiche Schulskiaktion an. Für Volksschulen gibt es zwischen dem 12. und 16. Jänner 2026 einen Gratisskitag inklusive kostenloser Tageskarte, Anmeldungen sind noch möglich. Darüber hinaus wird ein stark vergünstigtes 3-Tages-Skipaket um 21 Euro angeboten. Auch Wintersportwochen für ältere Schulstufen bleiben fixer Bestandteil. Der Skipass für einen fünftägigen Skikurs ist im Rahmen von Wintersportwochen um lediglich 11 Euro pro Tag erhältlich. „Mit diesen Angeboten wollen wir möglichst vielen Kindern und Jugendlichen den Zugang zum Skisport ermöglichen“, so Bogensperger.

Sportartikelhandel: Leihen oder kaufen?

Auch der Sportartikelhandel ist in den Startlöchern. Hier ist ein klarer Trend ersichtlich: Der Skiverleih gewinnt weiter an Bedeutung und liegt inzwischen deutlich vor dem Verkauf. Christian Tyl, Sprecher des Sportartikelhandels in der WK Kärnten, zur aktuellen Marktentwicklung: „Vor allem in den Skigebieten boomt der Verleih enorm. Viele Gäste schätzen die Möglichkeit, das neueste Material zu testen. Der Kauf bleibt wichtig, der Trend geht aber klar Richtung Leihen.“

Simonhöhe: Neue Wintererlebnisse für Familien



Kleinere Skigebiete setzen verstärkt auf Innovation und Erlebnisvielfalt. Ein Beispiel dafür ist die Simonhöhe, wo gezielte Investitionen das Angebot deutlich erweitert haben. „Das Kinderland wurde umfassend modernisiert. Zwei Zauberteppiche, darunter ein neuer 100-Meter-Teppich sowie Slalom- und Übungsbereiche, bieten ideale Voraussetzungen für Ski-Einsteiger. Ergänzt wird unser Angebot durch Nachtskiveranstaltungen (26.12.2025, 16.1.2026 und 13.2.2026 – jeweils von 17 bis 21 Uhr) sowie den FIS Snowboard Weltcup am 23. und 24. Jänner 2026“, erklärt Paul Kogler, Geschäftsführer der Simonhöhe.

Saualm: Bergauf mit der Rodel

Dass Winterspaß nicht ausschließlich auf Skiern stattfinden muss, zeigt die Saualm. Dort kann auch in dieser Saison wieder das „BergAufRodeln“ des Skiclubs Eberstein genutzt werden. 40 Rodeln mit spezieller Anhängevorrichtung werden per Lift bergwärts gezogen und ermöglichen dieses außergewöhnliche Schneeerlebnis, das nach Voranmeldung auch als Nachtrodeln erlebt werden kann.

Ausblick

Noch ziert sich Frau Holle ein wenig, dennoch blicken die Kärntner Seilbahnbetriebe zuversichtlich auf die kommenden Wochen, insbesondere auf die bevorstehenden Weihnachtsferien. „Mit modernen Aufstiegshilfen, starken Angeboten für Familien und Schulen, neuen Attraktionen sowie einer besonders hohen Skilust in der Bevölkerung steht einer erfolgreichen Wintersaison nichts im Wege“, so Bogensperger abschließend.