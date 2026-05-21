Kärntens Tourismusnachwuchs räumt bei juniorSkills 2026 groß ab

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Drei Tage lang stellten 81 Nachwuchstalente aus ganz Österreich in den Disziplinen „Cook“, „Restaurant Service“ und „Hotel Reception“ ihr Können unter Beweis. Und Kärntens Tourismusfachkräfte bewiesen einmal mehr, dass sie zu den besten Nachwuchskräften Österreichs zählen. Gefragt waren fachliche Präzision, Kreativität, professionelles Auftreten und echte Gastgeberqualität. Die Kärntner Teilnehmerinnen und Teilnehmer überzeugten dabei auf ganzer Linie und machten deutlich, welch hohes Niveau die Ausbildung in den heimischen Tourismusbetrieben hat.

Dieser starke Auftritt spiegelte sich auch im Ergebnis wider: Kärnten erreichte bei den Staatsmeisterschaften den hervorragenden zweiten Platz im Bundesländer-Ranking. Besonders herausragend war die Leistung von Sarah Sorger vom Brennseehof. Sie holte in der Disziplin Hotel-Reception Gold und ist damit Österreichs beste HGA-Lehrling. Insgesamt gingen drei Goldmedaillen – für Sarah Sorger, Jonas Spendier und Patrick Raspotnig – sowie sechs Silbermedaillen nach Kärnten.

WK-Präsident Jürgen Mandl gratuliert den Teilnehmer:innen zu ihren Leistungen: „Die Ergebnisse der juniorSkills Austria zeigen eindrucksvoll, wie viel Talent, Einsatz und Professionalität in unserem touristischen Nachwuchs stecken. Kärnten kann stolz auf diese jungen Fachkräfte sein. Sie stehen für Qualität, Gastfreundschaft und jene Leistungsbereitschaft, die unseren Tourismusstandort nachhaltig stärkt.“ Stefan Sternad, Obmann der Fachgruppe Gastronomie in der Wirtschaftskammer Kärnten, ergänzt: „Diese Erfolge sind ein starkes Signal für den Tourismusstandort Kärnten. Unsere Betriebe bilden nicht nur aus, sie entwickeln Persönlichkeiten, Gastgeberinnen und Gastgeber sowie Fachkräfte, die mit Leidenschaft und Können überzeugen. Der Staatsmeistertitel von Sarah Sorger und der zweite Platz in der Teamwertung zeigen, dass Kärnten im touristischen Nachwuchs ganz vorne mitspielt.

In dieselbe Richtung argumentiert Josef Petritsch, Spartenobmann Tourismus und Freizeitwirtschaft in der WK Kärnten: „Wer sich bei einem Wettbewerb auf diesem Niveau behauptet, bringt weit mehr mit als Fachwissen. Es braucht Disziplin, Freude am Beruf, Teamgeist und den Mut, vor einer hochkarätigen Jury Höchstleistungen abzurufen. Unsere Kärntner Lehrlinge haben genau das gezeigt – darauf können wir sehr stolz sein.“ Auch Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig gratuliert dem Kärntner Team: „Ich freue mich sehr über die starken Leistungen des Kärntner Tourismusteams bei den juniorSkills Austria 2026. Sie zeigen eindrucksvoll, dass die Qualitätsausbildung in unseren Betrieben gelebt wird und junge Talente bestmöglich auf ihre berufliche Zukunft vorbereitet werden. Diesen Weg unterstützen wir als Land Kärnten aus voller Überzeugung – für eine starke heimische Wirtschaft, für die Zukunft unserer Tourismusbetriebe und damit unsere Gäste Kärnten weiterhin als Qualitätsdestination erleben.“

Auch aus Ausbildungssicht wird der Erfolg klar eingeordnet: „Die juniorSkills zeigen eindrucksvoll, was duale Ausbildung leisten kann. Hinter jeder Medaille stehen engagierte Lehrlinge, starke Ausbildungsbetriebe und Ausbilder:innen, die täglich Qualität vermitteln. Diese jungen Menschen sind die Zukunft unserer Branche – und Kärnten hat einmal mehr bewiesen, dass diese Zukunft hervorragend ausgebildet ist“, unterstreicht Franz Huditz, Ausbildungsreferent der Sparte Tourismus.

Die Kärntner Ergebnisse bei den JuniorSkills Austria 2026

Lehrling Bereich Medaille / Platz Lehrbetrieb Marie Moschet Hotel-Reception Silber Parkhotel Pörtschach Julia Gruber Hotel-Reception Silber Thermenhotel Karawankenhof Sarah Sorger Hotel-Reception Gold / 1. Platz und Staatsmeisterin Brennseehof Simon de Tribolet-Hardy Küche Silber Werzer's Hotel Resort Pörtschach Julia Posarnig Küche Silber Parkhotel Pörtschach Jonas Spendier Küche Gold Falkensteiner Schlosshotel Velden Armin Amedoski Restaurant-Service Silber Hotel Karnerhof Kerstin Schafflinger Restaurant-Service Silber Parkhotel Pörtschach Patrick Raspotnig Restaurant-Service Gold Mountain Resort Feuerberg

Teamwertung gesamt: Kärnten erreichte den hervorragenden 2. Platz hinter Tirol und vor der Steiermark.







