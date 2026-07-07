Kärntner Junior Company startet zur EM nach Riga

Nach dem Sieg beim österreichischen Bundeswettbewerb wartet auf die Junior Company „Kippe's“ der HTL Mössingerstraße bereits die nächste große Herausforderung. Das Kärntner Schülerunternehmen vertritt Österreich vom 7. bis 10. Juli beim europäischen Junior-Company-Wettbewerb GEN-E 2026 in Riga und misst sich dort mit den besten Schülerunternehmen aus mehr als 40 europäischen Ländern. Mit ihrem innovativen Taschenaschenbecher, der direkt an einer Zigarettenschachtel befestigt werden kann und eine einfache Lösung für die Entsorgung von Zigarettenstummeln bietet, überzeugte „Kippe's“ zunächst die Jury beim Kärntner Landeswettbewerb und anschließend auch beim Bundesbewerb. Nun präsentiert das Team seine Geschäftsidee auf der größten europäischen Veranstaltung für Jugendunternehmertum vor einer internationalen Jury aus Unternehmer:innen, Investor:innen und Wirtschaftsexpert:innen.

Kärnten auf der europäischen Bühne

Für WKÖ-Vizepräsidentin Carmen Goby ist die Teilnahme am Europawettbewerb eine besondere Auszeichnung: „Der Bundessieg hat bereits gezeigt, welches Potenzial hinter der Idee der Jugendlichen steckt. Dass ein Kärntner Team nun Österreich auf europäischer Ebene vertreten darf, ist ein großartiger Erfolg und eine verdiente Anerkennung für den Einsatz, die Leistung und die Kreativität der Schüler:innen.“ Mit GEN-E treffen in Riga die besten Schülerunternehmen Europas aufeinander. Sie wurden aus mehr als 400.000 Jugendlichen ausgewählt, die jährlich an den Programmen von Junior Achievement in Europa teilnehmen. WK-Vizepräsidentin Nika Basic sieht darin eine wertvolle Erfahrung für die jungen Unternehmer:innen: „Wer sich mit den besten Teams Europas messen darf, sammelt Erfahrungen, die weit über den Wettbewerb hinausreichen. Unsere Schüler:innen zeigen eindrucksvoll, dass Innovation und Unternehmergeist keine Frage des Alters sind. Sie sind hervorragende Botschafter:innen für den Wirtschaftsstandort Kärnten.“

Auch WK-Direktor Meinrad Höfferer und Siegfried Huber, Vorsitzender der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft Kärnten, blicken dem Europawettbewerb mit großer Freude entgegen: „Wir sind überzeugt, dass das Kärntner Team Österreich in Riga hervorragend vertreten wird, und wir wünschen den Schüler:innen viel Erfolg auf der europäischen Bühne.“