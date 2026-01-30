Kärntner Kreativagenturen räumten beim AUSTRIACUS ab

Weitere Fotos HIER

„Vorhang auf, Bühne frei für die beste Werbung made in Austria!“ hieß es gestern beim österreichischen Bundeswerbepreis AUSTRIACUS in Wien. Die besten Agenturen aus allen Bundesländern konnten einen AUSTRIACUS in Gold, Silber oder Bronze mit nach Hause nehmen. Gleich zwei Preisträger kommen aus Kärnten: Die Agentur Stoff erhielt Gold in der Kategorie Event für das Burning Hen Festival, einen jährlichen Kongress für den ländlichen Raum. Benjamin Hösel aus Klagenfurt holte einen Austriacus in Bronze für Grafikdesign für das Hotel Greif am Klopeiner See.

Kreative Power aus Kärnten

Volkmar Fussi, Obmann der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation in der Wirtschaftskammer Kärnten, zeigte sich hoch erfreut über die Auszeichnungen: „Diese Erfolge zeigen eindrucksvoll, wie viel kreative Power, Professionalität und Mut in Kärntens Agenturlandschaft stecken. Die Stoff Agency und Die Agentur LUX stehen beispielhaft für Qualität auf höchstem Niveau – ich gratuliere beiden Teams sehr herzlich zu diesem großartigen Erfolg.“

Insgesamt wurden dieses Jahr 280 Arbeiten aus allen Bundesländern eingereicht. Diese setzten sich aus den Siegerprojekten der Landeswerbepreise sowie einer Wiener Vorauswahl zusammen. Auszeichnungen wurden in zwölf Kategorien vergeben, von klassischer Print- und Out-of-Home-Werbung über digitale Kampagnen bis hin zu integrierten Kommunikationslösungen. Eine unabhängige Fachjury unter dem Vorsitz von Leopold Kreczy (Wien Nord Serviceplan) bewertete die Einreichungen nach den Kriterien Kreativität, strategische Umsetzung und nachhaltige Wirkung. 36 Agenturen durften sich letztlich über Gold, Silber oder Bronze freuen.



Wichtigste Auszeichnung

Die feierliche Verleihung der AUSTRIACUS-Auszeichnungen, moderiert von Silvia Schneider, brachte Vertreter aus Wirtschaft, Medien und Agenturen zusammen. Der AUSTRIACUS wurde 2017 von WKÖ-Vizepräsidentin Angelika Sery-Froschauer, damals Obfrau des WKÖ-Fachverbandes Werbung und Marktkommunikation, initiiert und zählt heute zu den wichtigsten Auszeichnungen der heimischen Werbe- und Kommunikationsbranche. „Der AUSTRIACUS zeigt, wie vielfältig, mutig und professionell Werbung in Österreich ist”, so Jürgen Bauer, Obmann des WKO-Fachverbandes Werbung. „Gerade in einem dynamischen Marktumfeld zeigt sich, wie wichtig starke Ideen, glaubwürdige Markenkommunikation und verantwortungsvolle Werbung sind.“