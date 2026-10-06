Herbstfinale in den Bergen

Wenn sich die Wälder bunt färben und die Herbstsonne die Gipfel in warmes Licht taucht, beginnt auf Kärntens Bergen eine besonders schöne Zeit. Die Kärntner Sommerbergbahnen blicken auf sehr erfolgreiche Monate zurück und werden die Saison voraussichtlich mit einem Plus abschließen. Nun geht es ins Finale einer außergewöhnlich langen Bergsaison. Josef Bogensperger jun., Fachgruppenobmann Seilbahnen in der Wirtschaftskammer Kärnten und Geschäftsführer der Katschbergbahnen, sagt: „Wir sind stolz darauf mit unserer am 1. Mai beginnenden und bis zum Ende der Herbstferien am 1. November dauernden Sommersaison eine wichtige Erlebnis-Säule des Kärntner Tourismus zu sein." Dabei gewinnen gerade die Monate abseits der Hochsaison zunehmend an Bedeutung. Bogensperger ergänzt: „Mit vollen sechs Monaten Betrieb und über 1,1 Millionen Gästen in dieser Zeit sind die Kärntner Bergbahnen mit ihren Erlebnisbergen insbesondere auch im Mai und Juni sowie im September und Oktober zentraler Teil der Erlebnis-Infrastruktur Kärntens. Genau solche Angebote, wie wir sie auf unseren Bergen bieten sind zentral, um die Saison weiter zu verlängern."

Herbstferien: täglicher Betrieb der Bergbahnen

Die in den bevorstehenden Herbstferien geöffneten Sommerbergbahnen sind täglich in Betrieb. Zuvor gibt es unter anderem auf der Gerlitzen Alpe, am Nassfeld und am Katschberg Wochenendbetrieb. Auch für Mountainbiker ist die Saison noch nicht vorbei. In Bad Kleinkirchheim kann bis zum 18. Oktober gebikt werden, am Weissensee bis zum 26. Oktober, auf der Petzen bis einschließlich 1. November gebikt werden.

Petzen: Berg- und Bike-Erlebnis bis zum Saisonende

Barbara Romen, Marketing der Petzen Bergbahnen: „Mit Saisonstart am 1. Mai und Saisonende am 1. November 2026 haben wir die längste Sommersaison aller Kärntner Sommerbergbahnen. Unser Bike-Angebot ab Kabinenbahn-Bergstation aber auch beim Quellenlift im Tal steht bis dahin zur Verfügung. Den Herbst am Berg kann man bei uns aber auch bei Panoramawanderungen, am Disc-Golf-Parcours und in unserem Panoramarestaurant 'oben' in vollen Zügen genießen." Ein zusätzlicher Vorteil ist die öffentliche Erreichbarkeit des Erlebnisbergs: „Durch unsere erweiterte Öffi-Anbindung ist es bequem möglich via Koralmbahn und Postbus-Shuttle ab den Bahnhöfen Bleiburg bzw. Kühnsdorf-Klopeiner See direkt zur Talstation der Petzen-Kabinenbahn anzureisen."



Wenn aus Nebel plötzlich Herbstsonne wird

Dass sich ein Ausflug auf den Berg gerade jetzt besonders lohnt, hat aber nicht nur mit dem vielfältigen Angebot zu tun. Markus Ramsbacher, Sprecher der Kärntner Sommerbergbahnen und Bundesländersprecher "Beste Österreichische Sommer-Bergbahnen" in Kärnten, und beschreibt den besonderen Reiz dieser Wochen. „Der Herbst ist für mich eine besondere Jahreszeit, um sich in den Bergen zu bewegen. Ein besonderes Glücksgefühl ist es, wenn man mit der Bergbahn durch die Nebeldecke stößt und oben die goldenen, herbstlichen Sonnenstrahlen genießen kann."

Gartnerkofelbahn bereichert das Herbstfinale am Nassfeld

Klaus Herzog, Geschäftsführer der Nassfeld Liftgesellschaft: „Mit der Gartnerkofelbahn als 10-er Kabinenbahn gehen wir nach einem sehr guten Sommer optimistisch ins Herbst-Finale. Bis 1. November 2026 kann man bei uns Panorama-Berggenuss um die Bergstation, Klettererlebnisse auf unserem Klettersteig Däumling und Herbst-Wandervielfalt dank 16 verschiedener Wanderungen ab der Bergstation in vollen Zügen zu genießen."