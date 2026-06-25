Kärntner Tischlernachwuchs überzeugt beim Bundeslehrlingswettbewerb

Wer beim Bundeslehrlingswettbewerb antritt, gehört bereits zur Spitze seines Bundeslandes. Die Kärntner Teilnehmer:innen haben sich zuvor beim Landeslehrlingswettbewerb für das Bundesfinale qualifiziert und stellten sich in Graz dem Vergleich mit den besten Nachwuchstalenten Österreichs.

Kärntens Platzierungen beim Bundeslehrlingswettbewerb:

TISCHLER

1. Platz: Johannes Kogler (3. Lehrjahr), Lehrbetrieb: Lindner Möbel und Treppen GmbH, Steinfeld im Drautal

3. Platz: Manuel Taferner (1. Lehrjahr), Lehrbetrieb: Bau-/Möbeltischlerei Steger GmbH, Metnitz

6. Platz: Konstantin Anton Gruber (2. Lehrjahr), Lehrbetrieb: „Tischlerei Fischer“ Christina Masser, Moosburg

TISCHLEREITECHNIK

3. Platz: Lisa Strasser (4. Lehrjahr Tischlereitechnik - Planung), Lehrbetrieb: Sinnex Innenausbau GmbH, Griffen

8. Platz: Emily Mößler (4. Lehrjahr Tischlereitechnik – Produktion), Lehrbetrieb: metrica Austria GmbH, Greifenburg

LÄNDERWERTUNG: 5. Platz: KÄRNTEN

Erfolgreiche Nachwuchsarbeit

Die Ergebnisse zeigen einmal mehr die hohe Qualität der Kärntner Tischlerausbildung. „Es ist gelungen, die Leistungen unseres Tischlerhandwerks vor den Vorhang zu holen und dem Berufsnachwuchs eine Bühne zu geben. Unsere Teilnehmer: haben Kärnten beim Bundeslehrlingswettbewerb ausgezeichnet vertreten. Der Bundessieg von Johannes Kogler und die weiteren Spitzenplatzierungen zeigen, dass die Kärntner Ausbildungsbetriebe hervorragende Arbeit leisten und unser Tischlernachwuchs auch im österreichweiten Vergleich zur Spitze zählt“, betont Landesinnungsmeister Peter Preinig.