Kärntner Unternehmen präsentieren sich auf der Internationalen Handwerksmesse München

Fünf Tage lang stand München im Zeichen des europäischen Handwerks. Auf der Internationalen Handwerksmesse (IHM) trafen sich Unternehmen, Designerinnen und Designer sowie Handwerksbetriebe aus zahlreichen Ländern, um Innovationen zu präsentieren, Kontakte zu knüpfen und neue Märkte zu erschließen. Auch Kärnten war mit einem eigenen Gemeinschaftsstand der Wirtschaftskammer Kärnten vertreten.

Auf rund 180 Quadratmetern präsentierten sich mehrere Kärntner Betriebe , die die Vielfalt des heimischen Unternehmertums zeigten – von traditioneller Handwerkskunst bis zu innovativen Produktideen. Mit dabei waren Rettl 1868 Kilts & Fashion, Shea Kaam Naturkosmetik, S2S - Silver2Silver, Timberra Holzsysteme und Naturpools, Moveo sowie Harmonika Müller GmbH. Die Kärnten Werbung ergänzte den Messeauftritt und machte den Wirtschafts- und Tourismusstandort Kärnten international sichtbar.

Der Gemeinschaftsstand bot den Unternehmen nicht nur eine Präsentationsfläche, sondern vor allem eine Plattform für Austausch und Vernetzung. Gerade internationale Leitmessen wie die IHM sind für viele Betriebe ein wichtiger Baustein, um neue Kontakte zu knüpfen, bestehende Partnerschaften zu pflegen und die eigene Marke über die Landesgrenzen hinaus bekannt zu machen. Neben innovativen Produkten spielte auch die regionale Genusskultur eine Rolle: Besucherinnen und Besucher konnten sich am Kärntner Stand mit einer traditionellen Kärntner Jause, regionalem Wein, Bier und Reindling von der kulinarischen Vielfalt des Landes überzeugen.

Die Teilnahme an internationalen Messen ist und bleibt somit ein wichtiger Impuls für die heimische Wirtschaft. Sie schafft Sichtbarkeit, eröffnet Exportchancen und zeigt, dass Kärntner Betriebe dem internationalen Wettbewerb in puncto Qualität, Kreativität und Innovationskraft bestehen. Können.

Der Gemeinschaftsstand der Wirtschaftskammer Kärnten wurde im Rahmen der Exportoffensive des Landes Kärnten und der Wirtschaftskammer Kärnten unterstützt.