Kärntens Kfz-Nachwuchs stellte sein Können eindrucksvoll unter Beweis

Moderne Fahrzeuge stellen immer höhere Anforderungen an Technik und Fachwissen. Beim Landeslehrlingswettbewerb der Kärntner Kfz-Technik und Karosseriebautechnik an der Fachberufsschule in Villach bewiesen die besten Lehrlinge des dritten Lehrjahres, dass sie diesen Herausforderungen bereits heute gewachsen sind. Ziel des Wettbewerbs war neben der Ermittlung der Landessieger auch die Qualifikation für die Staatsmeisterschaften, die im Herbst ebenfalls in Villach stattfinden.

Anspruchsvolle Aufgaben in der Kfz-Technik

Die angehenden Kfz-Techniker mussten ihr Fachwissen in unterschiedlichen Bereichen unter Beweis stellen. Zu den Aufgaben gehörten unter anderem die Überprüfung der Motorgrundeinstellung, die Diagnose von Brems- und ABS-Systemen sowie die Fehlersuche an einem Motorradgetriebe. Neben technischem Know-how waren präzises Arbeiten, analytisches Denken und eine strukturierte Vorgehensweise gefragt – Kompetenzen, die im modernen Werkstattalltag unverzichtbar sind.

Karosseriebautechnik: Handwerk auf höchstem Niveau

Auch die Lehrlinge der Karosseriebautechnik meisterten anspruchsvolle Aufgaben unter Zeitdruck. Beschädigte Karosserieteile mussten fachgerecht gerichtet, geschweißt und anschließend lackiert werden. Dabei zählten exaktes Arbeiten, handwerkliches Geschick und ein ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein. Michael Schnabl, Landesinnungsmeister der Fahrzeugtechnik, zeigte sich von den gezeigten Leistungen begeistert: „Unsere Lehrlinge haben eindrucksvoll bewiesen, wie professionell und kompetent sie bereits während ihrer Ausbildung arbeiten. Das hohe Leistungsniveau bei beiden Wettbewerben bestätigt die ausgezeichnete Qualität unserer Ausbildung und stimmt uns sehr optimistisch für die Zukunft der Branche.“

Die Sieger:innen 2026

Kfz-Technik:

1. Platz: Jonathan Weber, Kostmann GesmbH, St. Andrä

2. Platz: Jakob S. Mutzl, Porsche Inter Auto GmbH & Co KG, Klagenfurt am Wörthersee

3. Platz: Stephan Hinteregger, Kostmann GesmbH, St. Andrä

Karosseriebautechnik:

1. Platz: Benjamin Jauernig, Karosserie Puck GmbH & Co KG, St. Veit an der Glan

2. Platz: Lukas Wenig, Ofer GmbH, Feldkirchen

3. Platz: Yvonne Egger, Karosserieklinik Egger GmbH, Krems in Kärnten