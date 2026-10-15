Kärntens Kunsthandwerk zeigt Gesicht

Links Details zur Kampagne

Ein Schmuckstück, das in Handarbeit entsteht. Eine Uhr, die mit viel Erfahrung wieder zum Laufen gebracht wird. Ein Instrument, bei dem Können und Klanggefühl zusammenkommen. Hinter Kärntens Kunsthandwerk stehen Menschen, die ihren Beruf oft seit vielen Jahren mit Leidenschaft ausüben. Ab 19. Oktober bekommen sie in ganz Kärnten eine große Bühne: Mit der Kampagne „Meisterlich. Regional. Verlässlich.“ rückt die Landesinnung der Kunsthandwerke ihre Betriebe und die Menschen dahinter ins öffentliche Blickfeld.

In den kommenden Wochen begegnen den Kärntner:innen auf Plakaten Unternehmer:innen aus unterschiedlichen Bereichen des Kunsthandwerks. Insgesamt wurden 39 eigene Sujets gestaltet. Die Betriebe präsentieren sich dabei nicht mit austauschbaren Werbebotschaften, sondern mit ihren Gesichtern, ihren Werkstätten und dem, was ihre tägliche Arbeit ausmacht. „Kunsthandwerk ist etwas sehr Persönliches. Hinter einem Schmuckstück, einer Uhr, einem Buch oder einem Instrument stehen Können, Erfahrung und oft viele Stunden Handarbeit. Genau diese Menschen wollen wir sichtbar machen“, sagt Adolf Pobaschnig, Landesinnungsmeister der Kunsthandwerke in der Wirtschaftskammer Kärnten.

Was vor der Haustür entsteht, ist etwas wert

Die Kampagne spannt den Bogen von Gold- und Silberschmieden über Uhrmacher und Buchbinder bis hin zu Instrumentenbauern. Gemeinsam ist den Betrieben, dass sie Produkte nicht einfach verkaufen, sondern gestalten, anfertigen, erhalten und reparieren. Die Landesinnung vertritt genau diese unterschiedlichen Berufszweige des Kärntner Kunsthandwerks. Für Pobaschnig geht es deshalb auch darum, den Blick wieder stärker auf das regionale Angebot zu lenken: „Vieles wird heute schnell und anonym bestellt. Dabei haben wir direkt vor unserer Haustür Betriebe, in denen noch persönlich beraten, individuell gefertigt und fachgerecht repariert wird. Wer dort einkauft, bekommt nicht nur ein hochwertiges Produkt, sondern weiß auch, wer dahintersteht. Dieses Bewusstsein möchten wir mit unserer Kampagne wieder stärken.“ Unter dem gemeinsamen Motto „Meisterlich. Regional. Verlässlich.“ sollen die Plakate Lust darauf machen, genauer hinzuschauen und die Werkstätten und Geschäfte in den Kärntner Regionen selbst zu entdecken. Denn Kunsthandwerk ist nicht nur ein Stück gelebter Tradition, sondern auch Teil einer lebendigen regionalen Wirtschaft.

