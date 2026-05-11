Kunsthandwerkausstellung im Stift St. Georgen war Publikumsmagnet

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Ob Schmuck, Keramik, Holzarbeiten, Naturseifen oder textile Einzelstücke: Bei der Kärntner Kunsthandwerkausstellung im Stift St. Georgen stand bereits zum 14. Mal die Vielfalt heimischer Handwerkskunst im Mittelpunkt. In den historischen Räumlichkeiten und im Innenhof des Stiftes präsentierten 115 Aussteller:innen ihre Arbeiten – jedes Stück ein Unikat, gefertigt mit viel Kreativität, Erfahrung und Liebe zum Detail. Die Veranstaltung hat sich längst zu einem Fixpunkt für Liebhaber:innen hochwertiger Handwerkskunst entwickelt und zog auch heuer wieder zahlreiche Besucher:innen an. Neben den ausgestellten Arbeiten sorgte auch das musikalische Rahmenprogramm für besondere Atmosphäre.

Kunsthandwerk als Ausdruck regionaler Identität

Für Landesinnungsmeister Adolf Pobaschnig zeigt die Veranstaltung eindrucksvoll, welche Bedeutung Kunsthandwerk für Kärnten hat: „Unsere Kunsthandwerker:innen schaffen keine Massenware, sondern individuelle Werkstücke mit Charakter und Persönlichkeit. Genau diese Verbindung aus Kreativität, Qualität und Handarbeit macht den besonderen Wert des Kunsthandwerks aus.“ Gerade Veranstaltungen wie diese machen sichtbar, wie viel Können und Leidenschaft hinter den Produkten stecken: „Die Ausstellung bietet unseren Betrieben eine wichtige Bühne und zeigt gleichzeitig, wie stark das Interesse an echten, handgefertigten Produkten ist“, so Pobaschnig.

Handwerk schafft Regionalität und Qualität

Auch Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber betonte die Bedeutung des Kunsthandwerks für Kärnten: „Die Kunsthandwerksausstellung macht sichtbar, wie viel Können, Leidenschaft und Persönlichkeit in jedem dieser einzigartigen Werke stecken. Gerade in Zeiten von Online-Handel und Massenware gewinnen handgefertigte Unikate immer mehr an Bedeutung und sind somit wichtiger denn je. Umso mehr freut es mich, dass sich diese Ausstellung hier im Stift St. Georgen zu einem langjährigen Erfolgsformat etabliert hat und damit eine Bühne für das Kunsthandwerk schafft.“ Gruber ergänzte: „Dieses Handwerk stärkt nicht nur unsere kulturelle Identität, sondern auch die regionale Wirtschaft. Egal, ob Naturseifen, Schmuckstücke oder Töpferei – die Produkte sind tief in den Regionen verwurzelt und verbinden Tradition mit Kreativität. Mein besonderer Dank gilt daher allen, die unsere heimische Kultur durch ihre Handwerkskunst am Leben halten.“

Atmosphäre, Begegnung und echte Handarbeit

Die Kunsthandwerkausstellung machte erneut deutlich, dass handgefertigte Produkte für viele Menschen weit mehr als reine Gebrauchsgegenstände sind. Sie stehen für Qualität, Individualität und Regionalität und erzählen oft auch die persönliche Geschichte der Menschen, die sie herstellen. Mit seinem besonderen Ambiente und der Vielfalt der ausgestellten Arbeiten bleibt die Kärntner Kunsthandwerkausstellung im Stift St. Georgen damit eine der wichtigsten Plattformen für heimisches Kunsthandwerk.