Landespreis 2025: WKK sucht familienfreundlichste Betriebe

Der Tag beginnt ohne Stress. Manche kommen früh, andere bringen erst die Kinder in den Kindergarten oder starten im Homeoffice. Wichtig ist nicht die Stechuhr, sondern dass die Arbeit erledigt wird. Wenn ein Kind krank wird oder ein Termin dazwischenkommt, findet man gemeinsam eine Lösung – unkompliziert und mit Verständnis. So entsteht ein Arbeitsklima, in dem sich alle wohlfühlen und Beruf und Familie selbstverständlich zusammenpassen. Genau solche Betriebe holt der Landespreis „Familienfreundlichster Betrieb Kärntens“, der im kommenden Frühjahr von der WK Kärnten vergeben wird, vor den Vorhang. Für Astrid Legner, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Kärnten & Landesvorsitzende Frau in der Wirtschaft, sind familienfreundliche Arbeitsplätze längst kein reines Nice-to-have mehr, sondern ein klarer Wettbewerbs- und Standortfaktor. „Arbeitnehmer:innen legen großen Wert auf Vereinbarkeit. Betriebe, die aktiv Maßnahmen wie etwa flexible Arbeitszeiten, Kinderbetreuung oder Pflegeunterstützung anbieten, gewinnen nicht nur an Attraktivität, sondern schaffen einen echten Mehrwert für ihre Mitarbeitenden. Gerade dort, wo es noch Herausforderungen gibt, etwa bei der Betreuung der Kleinsten, können Unternehmen als Vorreiter zeigen, wie moderne Arbeitswelten aussehen“, unterstreicht Legner.

Familienfreundlichkeit als Standortvorteil

Eine moderne Arbeitswelt braucht Rahmenbedingungen, die Menschen entlasten und Betriebe stärken. Die aktuellen Zahlen zeigen klar, wie wichtig dieses Thema geworden ist: In Kärnten liegt die Erwerbstätigenquote bei rund 77 Prozent, und mehr als zwei Drittel der Beschäftigten geben an, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein entscheidendes Kriterium bei der Jobwahl ist. Gleichzeitig machen steigende Beratungszahlen und ein noch ausbaufähiges Kinderbetreuungsangebot deutlich, dass weiterhin Handlungsbedarf besteht. In Kärnten gibt es eine Vielzahl an Betrieben, die zeigen, wie gelebte Familienfreundlichkeit und unternehmerischer Erfolg Hand in Hand gehen. „Genau diese Vorbilder möchten wir mit dem Landespreis vor den Vorhang holen. Ob flexible Arbeitszeitmodelle, kreative Kinderbetreuungslösungen, Pflegeunterstützung oder ganz neue Wege – alle Ideen, die Vereinbarkeit fördern, verdienen Sichtbarkeit“, so Legner.

Familienfreundlichkeit kennt keine Betriebsgröße

Dass Familienfreundlichkeit keine Betriebsgrößen kennt, das haben die sechs Gewinner aus dem Vorjahr bewiesen. Die Preisträger des Awards waren im Bereich Kleinbetrieb die Agentur Uppercut aus Klagenfurt, im Bereich Mittelbetrieb die Naturel Hotels & Resorts GmbH aus Latschach am Faaker See, in der Kategorie Großbetrieb (ex aequo) die Raiffeisenlandesbank Kärnten in Klagenfurt und die Flextronics International GmbH in Althofen, im Bereich Non-Profit-Unternehmen MOKI Kärnten sowie im öffentlich-rechtlichen Bereich das Familienservice der Universität Klagenfurt. Sie alle überzeugten mit kreativen, mutigen und alltagstauglichen Lösungen. Was sich seit dem Gewinn verändert hat, das erklärt Ruth Büchelmann von uppercut so: „Wir sind völlig ohne Erwartungen nach dem Landessieg in Kärnten nach Wien zum Staatspreis gefahren und waren wirklich überwältigt, dass wir als Agentur aus Kärnten den dritten Platz holten. Wir werden seither als ausgezeichneter Arbeitgeber wahrgenommen, und nicht nur als ausgezeichnete Agentur im Beratungs- oder Kreativbereich. Auch unsere Mitarbeitenden waren und sind unheimlich stolz. Vielen wurde durch die Auszeichnung auch bewusst, dass das, was sie als selbstverständlich erachten, besonders ist.“



Vom Landespreis zum Staatspreis

Die Wirtschaftskammer Kärnten holt jedes Jahr Best-Practice-Beispiele vor den Vorhang. Ein sechsköpfiges Juryteam zeichnet Kärntens beste Familienunternehmen in fünf Kategorien aus. Die drei bestgereihten Unternehmen und Institutionen der jeweiligen Kategorien können dann am Staatspreis „Familie & Beruf“, der von Claudia Plakolm, Bundesministerin für Europa, Integration und Familie im Bundeskanzleramt, im Frühjahr 2026 vergeben wird, teilnehmen. Die Einreichfrist für den Landespreis endet am 15. Dezember 2025. Weitere Informationen und Online-Anmeldung für die Teilnahme unter www.familienfreundlichsterbetrieb.at