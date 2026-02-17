„Lebende Baustelle“ zeigt Ausbildung auf Top-Niveau

Wie kann man Jugendlichen und ihren Eltern handwerkliche Berufe auf spannende Weise näherbringen? Am besten mit einer „lebenden Baustelle“. Diese besondere Initiative wurde 2018 von mehreren Landesinnungen der Sparte Gewerbe und Handwerk der Wirtschaftskammer Kärnten ins Leben gerufen. Seitdem ist sie ein Publikumsmagnet auf der Häuslbauermesse. Im Mittelpunkt steht dieses Jahr der Bau eines massiven Ziegelhauses mit Dachstuhl und Kaltdach. Parallel dazu wird ein detailreiches Gartenhaus aus Holz gefertigt. Auch eine rund 1,5 Meter hohe Sichtmauer entsteht direkt vor den Augen des Publikums - ein Projekt, das Konzentration, Genauigkeit und Teamarbeit verlangt.

„Unsere Lehrlinge werden in den Kärntner Betrieben hervorragend ausgebildet. Hier können sie eindrucksvoll zeigen, wie viel Präzision, Teamarbeit und Leidenschaft im Handwerk stecken. Mit dieser Initiative beweisen wir, dass der Fachkräftemangel im Handwerk kein Thema sein muss – wenn wir jungen Menschen die Möglichkeit geben, ihre Talente zu entfalten. In ihrer Ausbildung lernen sie nicht nur den Umgang mit neuesten Technologien, sondern bewahren auch jahrhundertealte Fertigkeiten. So wird unser wertvolles handwerkliches Kulturgut weitergegeben“, betont Peter Storfer, Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk der Wirtschaftskammer Kärnten. Die Messebesucher können die Abläufe auf einer Baustelle unmittelbar mitverfolgen. Storfer ergänzt: „Fragen sind ausdrücklich erwünscht – viele Lehrlinge erklären bereitwillig ihre Arbeitsschritte und berichten aus ihrem Ausbildungsalltag.“

Meisterbetriebe und engagierte Nachwuchskräfte

Die „lebende Baustelle“ verfolgt ein klares Ziel: Jugendliche und ihre Eltern für handwerkliche Berufe begeistern und die Zukunftsperspektiven im Gewerbe sichtbar machen. „Wir rücken mit dieser Aktion die herausragenden Leistungen der Meisterbetriebe und ihrer engagierten Nachwuchskräfte ins Rampenlicht. Sie soll nicht nur Bauinteressierte und zukünftige Kunden begeistern, sondern vor allem auch junge Menschen inspirieren, die noch auf der Suche nach einem spannenden und zukunftssicheren (Lehr)beruf sind. Denn Handwerk ist weit mehr als nur ein Job – es ist Leidenschaft, Kreativität und die Möglichkeit, mit den eigenen Händen Großes zu schaffen“, unterstreicht Storfer abschließend.



TIPP: „Lebende Baustelle“ von Freitag, 20. Februar, bis Sonntag, 22. Februar 2026, jeweils von 9 bis 16 Uhr auf der Häuslbauermesse im Foyer des Messegeländes Klagenfurt (Messeplatz 1, Klagenfurt am Wörthersee).