Lehre nach der Matura: Neue Karrierewege aufgezeigt

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Was kommt nach der bestandenen Reifeprüfung? Für viele Jugendliche der elften und zwölften Schulstufe einer AHS ist diese Entscheidung meist noch offen. Ein Studium gilt oft als naheliegender nächster Schritt. Die vielfältigen Karrierechancen, die eine Lehre nach der Matura eröffnet, sind hingegen noch wenig bekannt.

Genau hier setzte die Berufsinformationsmesse „Dual Experts“ an: Die von der Berufs- und Bildungsorientierung Kärnten (BBOK) gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Kärnten im Makerspace Carinthia veranstaltete Messe brachte heute angehende Maturant:innen mit Ausbildungsbetrieben, Fachberufsschulen und Beratungsexpert:innen zusammen. Im Mittelpunkt standen Information, persönlicher Austausch und vor allem das praktische Kennenlernen unterschiedlicher Berufsbilder.

„Gerade vor der Matura ist es wichtig, nicht nur über Bildungswege zu sprechen, sondern sie erlebbar zu machen. Bei den „Dual Experts“ sehen Jugendliche, welche anspruchsvollen Karrierechancen eine Lehre eröffnet, können Tätigkeiten selbst ausprobieren und direkt mit Betrieben ins Gespräch kommen. So wird aus Berufsorientierung eine konkrete Entscheidungsgrundlage“, betonte Andreas Görgei, Leiter der Bildungspolitik der WK Kärnten. Zusätzlich bot das Testcenter Carinthia (TCC) kostenlose Berufstests an. „Das TCC ist der versierteste Anbieter von Berufsorientierung für Kärntner Schulen. Hier entdecken die Schüler:innen nicht nur ihre Talente, sondern lernen auch Berufe kennen, die zu ihren Stärken passen.“

Rebecca Waldner, Leiterin der BBOK Kärnten: „Die Dual Experts informiert Maturant:innen über die Möglichkeiten einer Lehre nach der Matura und gibt Einblicke in unterschiedliche Ausbildungswege. Viele kennen die vielfältigen Möglichkeiten dieses Bildungswegs noch nicht, obwohl sie bei Lehrbetrieben besonders gefragt sind.“ Das Interesse war von beiden Seiten sehr groß. Waldner ergänzt: „Mehr als 40 Schulklassen mit rund 900 angehenden Maturant:innen aus ganz Kärnten trafen auf mehr als 35 Aussteller – überwiegend Kärntner Ausbildungsbetriebe –, die ihre Ausbildungsangebote und insbesondere die Lehre nach der Matura praxisnah vorstellten.“

Auch Peter Storfer, Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk, sieht in der umfassenden Berufsorientierung ebenfalls einen wichtigen Schlüssel: „Wir wollen jungen Menschen zeigen, dass nach der Reifeprüfung viele Wege offenstehen. Eine Lehre verbindet vorhandenes Wissen mit praktischer Erfahrung und führt direkt in Berufe, in denen qualifizierte Fachkräfte benötigt werden. Gleichzeitig stehen ihnen viele Entwicklungsmöglichkeiten offen – von der Spezialisierung über die Meister- oder Befähigungsprüfung bis hin zu verantwortungsvollen Aufgaben im Unternehmen oder zur Selbstständigkeit.“



Von der AHS in die Gastronomie

Wie ein solcher Weg konkret aussehen kann, zeigte bei den „Dual Experts“ die Fachberufsschule Warmbad Villach. Sie präsentierte Ausbildungswege in Gastronomie und Hotellerie – darunter Köchin/Koch, Restaurantfachfrau/-mann sowie Hotel- und Restaurantfachfrau/-mann. Direktor Peter Wallfisch berichtete, dass in den vergangenen Jahren auch junge Erwachsene nach der Matura eine Lehre in der Gastronomie begonnen haben: „Diese jungen Menschen bringen eine breite Allgemeinbildung, Selbstständigkeit und Lernerfahrung mit. In der Lehre erwerben sie dazu das praktische Handwerk und lernen den Berufsalltag von Grund auf kennen.“

Vorteile liegen auf der Hand

Benno Tosoni, Leiter der Lehrlingsstelle der WK Kärnten, erklärt die Vorteile dieser Kombination: „Maturant:innen starten nicht bei null: Sie bringen bereits Wissen, Reife und wichtige überfachliche Kompetenzen mit. In der meist verkürzten Lehre verbinden sie diese Stärken mit praktischem Know-how und einer umfassenden beruflichen Qualifikation. Genau diese Verbindung macht sie für Betriebe besonders interessant und eröffnet jungen Menschen rasch konkrete Entwicklungsmöglichkeiten – vom gefragten Fachprofi bis hin zu weiterführenden Karrierewegen.“ Die Duale Akademie bietet ihnen darüber hinaus weitere Vorteile: Tosoni: „Sie profitieren standardmäßig von einer verkürzten Ausbildungszeit, einem angepassten Berufsschullehrplan, zusätzlichen Kompetenzen und einer attraktiven Bezahlung. Nach einem weiteren Jahr Berufspraxis kann zudem der anerkannte Abschluss „DA-Professional“ erworben werden.