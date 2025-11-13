Lehrlingscasting in Klagenfurt öffnete Türen für junge Talente

Mehr Fotos Hier geht es zur Bildergalerie.

Wenn Jugendliche mit Lebenslauf und Begeisterung zu Vorstellungsgesprächen kommen und Betriebe mit echtem Interesse zuhören, dann zeigt sich, wie lebendig Berufsorientierung sein kann. Das Lehrlingscasting in Klagenfurt machte es möglich: In ungezwungener Atmosphäre trafen sich engagierte Schüler:innen aus Polytechnischen Schulen, Mittelschulen, Gymnasien und Berufsbildenden Höheren Schulen mit Ausbildungsbetrieben zum persönlichen Austausch statt theoretischer Informationen.

Lehre als Karrierechance und Motor für den Standort

„Die duale Ausbildung ist ein Erfolgsmodell – nicht nur für die Jugendlichen, sondern für den gesamten Wirtschaftsstandort“, betonte Jürgen Mandl, Präsident der Wirtschaftskammer Kärnten. „Die Lehrlingscastings zeigen, wie gut die Verbindung zwischen Schule und Wirtschaft funktionieren kann, wenn beide Seiten aufeinander zugehen. Wer jungen Menschen die Chance gibt, ihre Talente zu entdecken, investiert in die Zukunft Kärntens.“

Lehre als Brücke zwischen Wirtschaft und Jugend

Mehr als 250 Schüler:innen nutzten das Angebot, um sich über Berufe zu informieren und mit Betrieben in Kontakt zu treten. Dabei ging es jedoch um mehr als nur um Berufe. „Das Lehrlingscasting ist gelebte Fachkräftesicherung und zugleich eine echte Chance für junge Menschen, ihren Platz in der Berufswelt zu finden“, betonte Franz Ahm, Obmann der Wirtschaftskammer-Bezirksstelle Klagenfurt. „Viele Jugendliche wissen gar nicht, welche großartigen Perspektiven die Lehre heute bietet. Hier können sie Betriebe kennenlernen und Fragen stellen.“ Ahm betonte zudem, dass gerade der persönliche Kontakt Vertrauen schafft und Berufsentscheidungen auf einer ehrlichen Basis ermöglicht.

Betriebe treffen auf motivierte Talente

30 Betriebe – vom Handel über die Industrie bis hin zu Tourismus, Gewerbe und Handwerk - nutzten die Veranstaltung, um neue Talente zu gewinnen und Einblicke in ihre Ausbildungsprogramme zu geben.

„Vergangenes Jahr konnten wir durch das Lehrlingcasting konkret einen Lehrling für unseren Betrieb am Standort in Feldkirchen gewinnen. Auch heuer schaut es wieder vielversprechend aus. Viele Schülerinnen und Schüler zeigen sich interessiert. Wir sind sehr zufrieden.“ Christian Greschitz, Unser Lagerhaus WHG, Klagenfurt

„Das Lehrlingscasting bietet uns die Chance Kontakte zu zukünftigen Mitarbeitern herzustellen. Die Schülerinnen und Schüler sind genau in dem Alter, in dem es um die Entscheidung bei der Berufswahl geht. Eine Klasse zeigte sich so interessiert, dass ich sie direkt zu einem Besuch an unseren neuen Standort in Moosburg eingeladen habe.“ Karin Wienerroither, Bäckerei Wienerroither, Moosburg

Das Format zeigte damit, dass persönliche Begegnungen oft mehr bewirken als jede Online-Bewerbung und dass Begeisterung und Offenheit auf beiden Seiten die beste Grundlage für neue Lehrverhältnisse sind.

Junge Menschen mit klaren Zielen

Die Jugendlichen nutzten die Chance, verschiedene Lehrberufe kennenzulernen und mit möglichen Ausbildner:innen ins Gespräch zu kommen. Viele von ihnen waren gezielt vorbereitet, stellten Fragen und präsentierten sich engagiert, so wie Natalie und Jakob von der Mittelschule Wölfnitz.

„Ich habe mich noch nicht entschieden. Der große Vorteil ist, dass viele verschiedene Betriebe vor Ort sind. Ich konnte interessante Einblicke in die Arbeit bei einem Hotel und in einer Bäckerei gewinnen.“ Natalie

„Ich konnte mir unterschiedliche Bereiche anschauen und interessiere mich vor allem für Technik. Bei der Firma Glock habe ich schon einmal geschnuppert und konnte heute die Gelegenheit nutzen, um über weitere Möglichkeiten für meine Zukunft zu sprechen.“ Jakob

Für viele war der Tag mehr als nur Berufsorientierung – er war der erste Schritt in Richtung Zukunft.

Lehrlinge gesucht

Im Bezirk Klagenfurt und Klagenfurt-Land werden aktuell 1.936 Lehrlinge in 591 Lehrbetrieben ausgebildet. Unter wko.at/lehre gibt es umfassende Informationen rund um die Lehre und in der Lehrstellenbörse des AMS und der WKO können offene Lehrstellen auf den Ort genau abgefragt werden.