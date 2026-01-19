Lehrlingsmarkt unter Druck: Berufsorientierung gewinnt an Bedeutung

Während Unternehmen zunehmend über Fachkräftemangel klagen, geht die Zahl der Ausbildungsbetriebe seit Jahren zurück. Gerade in dieser Phase wird deutlich, wie wichtig frühe, realistische Einblicke in Berufe und Ausbildungswege sind – für Jugendliche ebenso wie für die Wirtschaft.

Top-Event für Betriebe und Lehrstellensuchende

Einen solchen Überblick bietet Ende Jänner die Kärntner Lehrlingsmesse in Klagenfurt. Von 29. bis 31. Jänner öffnen die Messehallen ihre Tore und werden zum Treffpunkt für junge Menschen, Betriebe und Bildungseinrichtungen. Mehr als 100 Aussteller präsentieren rund 140 Lehrberufe und zeigen, wie vielfältig moderne Lehrausbildung heute ist – vom Handwerk über Technik bis zu Dienstleistung, Tourismus und Gesundheit.

„Perspektive für Praxis und Einkommen“

Im Mittelpunkt steht dabei das praktische Erleben. An Mitmachstationen können Jugendliche selbst aktiv werden, Tätigkeiten ausprobieren und direkt mit Lehrlingen sowie Ausbildnerinnen und Ausbildnern sprechen. Genau dieser persönliche Zugang macht die Messe zu einem wichtigen Instrument der Berufsorientierung. Auch aus Sicht der Wirtschaftskammer ist die Lehre ein zentraler Hebel für die Zukunft des Standorts. „Die Lehre ist eine Ausbildung mit Perspektive: Sie verbindet Praxis und Einkommen von Beginn an und eröffnet langfristig hervorragende Karrierechancen“, betont Astrid Legner, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Kärnten. „Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Herausforderungen ist sie ein stabiler, beschäftigungssicherer Weg.“

Der größte Marktplatz der Bildung

Dass sich Engagement lohnt, zeigen zahlreiche Betriebe, die ihre Ausbildungsmodelle auf der Messe vorstellen – darunter große Industrieunternehmen ebenso wie regionale Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe. Sie vermitteln, welche Kompetenzen heute gefragt sind und welche Entwicklungsmöglichkeiten eine Lehre bietet – bis hin zu Meisterprüfung, Unternehmensgründung oder weiterführender Qualifikation. „Eine Lehre ist kein Abschluss, sondern eine Startrampe“, so Legner weiter. „Sie ist zukunftsträchtig, gut bezahlt und ein starkes Fundament für ein selbstbestimmtes Berufsleben. Das müssen wir jungen Menschen wieder stärker vermitteln.“

Buntes Angebot, viel Service

Für Schulklassen bietet die Messe geführte Rundgänge an als Alternative zur individuellen Entdeckungs- und Erkundungsreise. Zur Vorbereitung gibt es digitale Tools wie Coaching-Videos und einen interaktiven Reportage-Bereich, die Schülerinnen und Schüler bei der Orientierung unterstützen. Ein zusätzlicher Anziehungspunkt ist das „Duell der Köche“, bei dem Nachwuchstalente aus der Gastronomie ihr Können unter Beweis stellen. Für angemeldete Schulklassen steht zudem an zwei Tagen ein kostenloser Shuttle-Service aus ganz Kärnten zur Verfügung.

Die Kärntner Lehrlingsmesse versteht sich damit nicht nur als Leistungsschau, sondern als konkrete Antwort auf die Herausforderungen am Arbeitsmarkt – und als Brücke zwischen Jugendlichen, Betrieben und einer Ausbildung mit Zukunft. Öffnungszeiten: 29. und 30. Jänner 2026, jeweils 9–16 Uhr; 31. Jänner 2026, 9–16 Uhr (Familientag). Der Eintritt ist frei.