Millimeterarbeit entschied über den Bundessieg

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Balken anreißen, Winkel berechnen, Holzverbindungen ausarbeiten und am Ende jedes Bauteil passgenau zusammenfügen: Beim Bundeslehrlingswettbewerb der Zimmerer auf der Internationalen Holzmesse in Klagenfurt entschieden wenige Millimeter über die Platzierungen. Den Bundessieg sicherte sich Florian Hollaus aus Niederösterreich, ausgebildet bei der Landwirtschaftlichen Fachschule Edelhof.

Zwei Tage lang arbeiteten die besten Nachwuchszimmerer Österreichs in der Messehalle 5 am Wettbewerbsprojekt. Erst kurz vor Beginn erfuhren sie, welche Konstruktion sie umsetzen mussten. Danach folgten das Lesen der Pläne, das Auf- und Anreißen, der Zuschnitt und der Zusammenbau. Schon kleine Abweichungen konnten dazu führen, dass die einzelnen Teile nicht mehr sauber ineinandergriffen. „Beim Bundeslehrlingswettbewerb zählt nicht nur der sichere Umgang mit dem Werkzeug. Die Teilnehmer müssen vorausdenken, ihre Arbeit genau einteilen und auch unter Zeitdruck sauber arbeiten. Florian Hollaus hat diese Anforderungen am besten erfüllt und verdient den Sieg geholt“, sagte Bundesinnungsmeister Simon Kathrein.



Kärntens Zimmerer im Wettbewerb mit Österreichs Besten

Für Kärnten gingen Joel Feldner von Holzbau Bretis GmbH aus Feldkirchen, Tobias Napetschnig von Reiter – Lavanttaler Holzbau GmbH aus Wolfsberg und Fabian Krammer-Plattner von der Franz Roth GmbH aus Liebenfels im Wettbewerb mit Österreichs Besten an den Start. Sie hatten sich mit ihren Leistungen beim Landeslehrlingswettbewerb für den Bundesbewerb qualifiziert. Für einen Platz auf dem Podest reichte es diesmal nicht. Mit ihrer Qualifikation zählten die Kärntner dennoch zur österreichischen Spitze ihres Ausbildungsjahrgangs. „Unsere Lehrlinge haben Kärnten mit viel Können und Nervenstärke vertreten. Wer bei diesem Wettbewerb antritt, muss jeden Schnitt vorausdenken und bis zum letzten Handgriff konzentriert bleiben. Genau diese Fähigkeiten braucht der moderne Holzbau“, so Landesinnungsmeister Friedrich Klaura.

Auch WKÖ Vizepräsidentin Carmen Goby zeigte sich beeindruckt: „Dieser Bundeslehrlingswettbewerb ist eine beeindruckende Leistungsschau des österreichischen Holzbaus und ein sichtbares Zeichen für die Qualität unserer Lehrlingsausbildung. Mein besonderer Dank gilt den Ausbildungsbetrieben. Ohne sie gibt es keine Fachkräfte von morgen.“

Die Fachjury bewertete unter anderem Maßhaltigkeit, Ausführung, Qualität der Holzverbindungen und den Gesamteindruck der fertigen Werkstücke. Die Siegerehrung fand am Samstagnachmittag im Rahmen der 58. Internationalen Holzmesse in Klagenfurt statt. Der Wettbewerb wurde von der Bundesinnung Holzbau und der Landesinnung Holzbau Kärnten organisiert.

Die Ergebnisse im Überblick:

1. Platz: Florian Hollaus, Niederösterreich, Landwirtschaftliche Fachschule Edelhof 2. Platz: Peter Gabriel, Oberösterreich, Kapl Bau GmbH 3. Platz: David Luttenberger, Steiermark, Almholz Vertriebs GmbH