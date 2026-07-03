MINT-Kindergarten Sonnenschein: Kleine Forscher erlebten Technik und Forschung

Wenn Kinderaugen vor Staunen leuchten und aus ausgedientem Spielzeug plötzlich etwas Neues entsteht, wird Lernen zum Abenteuer. Genau das erlebten die Kindergartenkinder bei ihrem Besuch im Makerspace Carinthia. Bei einer Entdeckungstour lernten sie moderne Technologien kennen und konnten diese anschließend selbst ausprobieren. Ein weiteres Highlight war der Recyclingprozess: Gemeinsam wurde altes Plastikspielzeug geschreddert und daraus neue Gegenstände und Spielzeuge hergestellt. So konnten die Kinder hautnah erleben, wie Kreativität, Technik und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen.

Für Nika Basic, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Kärnten, sind solche Erfahrungen eine wertvolle Investition in die Zukunft: „Kinder sind von Natur aus neugierig. Wenn sie bereits im Kindergarten erleben, wie Ideen mit modernen Technologien Wirklichkeit werden und gleichzeitig den Wert von Nachhaltigkeit kennenlernen, schaffen wir wichtige Grundlagen für Kreativität, Eigeninitiative und die Fachkräfte von morgen."

Wie spielerisch und praxisnah dieses Lernen gelingt, erklärt Thomas Moser, Geschäftsführer des Makerspace Carinthia. „Bei uns dürfen Kinder selbst ausprobieren, gestalten und experimentieren. Vom Schleifen über die individuelle Lasergravur bis hin zum Recycling von Kunststoff erfahren sie, dass Technik greifbar ist und nachhaltiges Handeln Spaß macht."

Dass solche Erlebnisse lange nachwirken, bestätigt auch Daniela Wrumnig, Leiterin des Kindergartens Sonnenschein: „Die Kinder waren mit großer Begeisterung dabei und unglaublich stolz auf ihre selbst gefertigten Werkstücke. Sie konnten Neues entdecken, eigene Ideen umsetzen und spielerisch erfahren, wie spannend Technik und Nachhaltigkeit sein können. Genau solche Erfahrungen fördern Selbstvertrauen, Kreativität und die Freude am Lernen.“