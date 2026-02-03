Mit der Koralmbahn zu kostenlosen Stadtführungen nach Klagenfurt und Graz

Der Welttag der Fremdenführer:innen ist ein internationaler Aktionstag, der jährlich auf die Bedeutung professioneller Gästeführung aufmerksam macht. Anlässlich des 37. Welttags der Fremdenführer:innen präsentieren sich die steirischen und Kärntner Austria Guides mit einem vielfältigen Führungsangebot in Graz und Klagenfurt. In Klagenfurt können Interessierte die Landeshauptstadt im Rahmen klassischer Stadtführungen sowie thematischer Rundgänge entdecken – fachkundig begleitet von staatlich geprüften Fremdenführer:innen. Die Führungen werden in deutscher, englischer und slowenischer Sprache angeboten.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt heuer auf der neuen Koralmbahn, die Graz und Klagenfurt enger miteinander verbindet. Unter dem Motto „Graz trifft Klagenfurt – Klagenfurt trifft Graz“ haben steirische Gäste die Möglichkeit, bequem mit dem Zug nach Klagenfurt zu reisen und dort kostenlos an Führungen teilzunehmen. Umgekehrt stehen in Graz auch geführte Rundgänge für Gäste aus Kärnten auf dem Programm. Der Aktionstag macht die AREA SÜD damit konkret erlebbar. Gäste, die nicht ins Nachbarbundesland fahren, sind natürlich auch bei den Führungen in Klagenfurt herzlich willkommen!

Die Teilnahme an allen Führungen ist kostenlos, die Teilnehmerzahl ist jedoch begrenzt. Die Führungen dauern jeweils rund eine Stunde. Freiwillige Spenden kommen den Hilfsaktionen „Steirer helfen Steirern“ und „Kärntner in Not“ zugute. Eine Übersicht aller Führungen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie HIER.