St. Veiter Wirtschaft feierte weitere 53 Betriebsjubiläen

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185 Jahre Buchhandel, 155 Jahre Uhren und Juwelen sowie zwei Betriebe mit je 75 Jahren Geschichte: Bei der Mitgliederehrung der WK-Bezirksstelle St. Veit im Schloss Töscheldorf in Althofen gab es zahlreiche Jubiläen zu feiern. Insgesamt wurden 53 Unternehmen für zusammen 1.600 Jahre Unternehmertum ausgezeichnet. WK-Präsident Jürgen Mandl gratulierte den Unternehmer:innen: „Dass wir an einem Abend so viele Betriebsjubiläen feiern können, sagt viel über die wirtschaftliche Stärke des Bezirks aus. Manche dieser Unternehmen begleiten die Menschen seit Generationen. Sie sind Teil ihres Alltags, schaffen Arbeitsplätze und halten wichtige Angebote in unseren Gemeinden aufrecht. Dafür gebührt den Unternehmerinnen und Unternehmern unser Dank und unsere Anerkennung.“

Unternehmensgeschichten über Generationen

Das längste Jubiläum des Abends feierte die Buchhandlung Besold in St. Veit, deren Geschichte bis ins Jahr 1841 zurückreicht. Seit 185 Jahren gehört der Betrieb zum wirtschaftlichen Leben der Herzogstadt und wird heute von Andreas Besold geführt. Auf 155 Jahre Unternehmensgeschichte blickt Uhren und Juwelen Greiner in St. Veit mit Ludwig Greiner zurück. Gleich zwei Althofener Betriebe feierten ihr 75-jähriges Bestehen: Juwelier Pobaschnig mit Gerhild Pobaschnig sowie die Glas Schönfelder GmbH.

Betriebe als Teil des täglichen Lebens

Im Bezirk St. Veit sind mehr als 3.500 Unternehmen tätig, die über 19.200 Arbeitsplätze sichern. Für WK-Bezirksstellenobmann Walter Sabitzer machen die Mitgliederehrungen auch deutlich, wie eng die heimischen Betriebe mit ihren Gemeinden verbunden sind. „Wer im Bezirk unterwegs ist, begegnet diesen Unternehmen auf Schritt und Tritt – beim Einkaufen, bei einer Reparatur oder auch im Gasthaus. Viele der Geehrten sind seit Jahrzehnten feste Ansprechpartner für ihre Kundinnen und Kunden. Mit unseren Mitgliederehrungen wollen wir diesen persönlichen Einsatz würdigen und zugleich sichtbar machen, wie vielfältig unsere Wirtschaft im Bezirk ist“, so Sabitzer.