Über vier Jahrhunderte Unternehmertum geehrt

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Unternehmen, die über Jahrzehnte hinweg bestehen, erzählen immer auch ein Stück Regionalgeschichte. Bei der Mitgliederehrung der Wirtschaftskammer Kärnten im Bezirk Klagenfurt Land wurden langjährige Betriebe vor den Vorhang geholt, die mit Einsatz, Verantwortung und unternehmerischer Ausdauer zur regionalen wirtschaftlichen Entwicklung beigetragen haben. Gemeinsam stehen die ausgezeichneten Unternehmen für 420 Jahre gelebtes Unternehmertum.

Die höchste Auszeichnung des Abends ging an das Hotel Linde in Maria Wörth, das auf 75 Jahre Unternehmensgeschichte zurückblickt. Das direkt am Wörthersee gelegene Haus der Familie Trattnig verbindet Hotellerie, Seerestaurant, Seebar und privaten Seezugang zu einem besonderen touristischen Angebot. Damit steht der Betrieb beispielhaft für jene Unternehmen, die über Generationen hinweg Qualität, regionale Verwurzelung und Weiterentwicklung miteinander verbinden.

Betriebe geben der Region Stabilität

Im Bezirk Klagenfurt Land schaffen knapp 4.300 Betriebe mehr als 16.300 Arbeitsplätze. WK-Präsident Jürgen Mandl betonte bei der Ehrung die Bedeutung dieser Unternehmer:innen für den Standort: „Langjährig erfolgreiche Betriebe zeigen, was Unternehmertum ausmacht: Verantwortung übernehmen, Entscheidungen treffen, sich immer wieder auf neue Rahmenbedingungen einstellen und trotzdem den eigenen Weg konsequent weitergehen. Diese Betriebe geben den Menschen Arbeit, den Gemeinden Stabilität und der Region wirtschaftliche Kraft.“ Auch WK-Bezirksstellenobmann Franz Ahm hob die Rolle der ausgezeichneten Unternehmen hervor: „Hinter jedem Firmenjubiläum stehen Menschen, die über Jahre und Jahrzehnte angepackt, investiert und Verantwortung getragen haben. Gerade in einem Bezirk wie Klagenfurt Land, der wirtschaftlich sehr vielfältig ist, sind diese Betriebe ein wichtiger Teil der regionalen Identität. Sie sichern die Nahversorgung, schaffen Arbeitsplätze und prägen das Leben in unseren Gemeinden.“

Erfahrung und Mut zur Weiterentwicklung

Die Mitgliederehrung in Keutschach machte deutlich, dass wirtschaftlicher Erfolg über viele Jahre hinweg kein Zufall ist. Viele Betriebe mussten sich in ihrer Geschichte immer wieder verändern, neue Wege gehen und auf neue Anforderungen reagieren. Gerade diese Verbindung aus Erfahrung, Verlässlichkeit und Bereitschaft zur Weiterentwicklung macht langjährige Unternehmen zu wichtigen Stützen des Wirtschaftsstandorts. „Wir gratulieren allen ausgezeichneten Betrieben sehr herzlich. Sie stehen stellvertretend für die Leistungskraft aller Unternehmer:innen im Bezirk. Ihre Arbeit verdient Anerkennung – nicht nur an einem Abend, sondern jeden Tag“, so Ahm.