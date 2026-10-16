820 Jahre unternehmerische Erfahrung

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20, 30 oder sogar 40 Jahre selbstständig zu sein, bedeutet, über lange Zeit Entscheidungen zu treffen, Veränderungen mitzugehen und Verantwortung für den eigenen Betrieb zu übernehmen. Bei der Mitgliederehrung der WK-Bezirksstelle St. Veit in Kraig wurden 37 Unternehmer:innen vor den Vorhang geholt. Gemeinsam stehen sie für 820 Jahre Unternehmertum. WK-Präsident Jürgen Mandl gratulierte den Geehrten: „Wer über viele Jahre oder sogar Jahrzehnte ein Unternehmen führt, muss sich immer wieder auf neue Rahmenbedingungen einstellen, Chancen erkennen und Entscheidungen treffen. Unsere Unternehmerinnen und Unternehmer schaffen Arbeitsplätze, bilden junge Menschen aus und sorgen dafür, dass wirtschaftliche Wertschöpfung in den Regionen bleibt. Diese Leistung verdient Anerkennung – und genau dafür stehen unsere Mitgliederehrungen.“

100 Jahre Fleischerhandwerk in St. Veit

Das längste Jubiläum des Abends feierte Alfred Pfandl mit seiner Fleischerei in St. Veit: Seit 100 Jahren steht der Familienbetrieb für Fleischerhandwerk in der Herzogstadt. Bereits 1925 wurde das Unternehmen erstmals urkundlich erwähnt. Alfred Pfandl führt die Tradition seines Vaters und Großvaters weiter, mit Sohn Alfred arbeitet bereits die vierte Generation im Betrieb mit. Auch seine Frau Astrid sowie die Töchter Franziska und Antonia unterstützen das Familienunternehmen. Regionalität beginnt dabei schon beim Einkauf: Das Fleisch stammt von bäuerlichen Betrieben aus Kärnten. Auch am St. Veiter Wiesenmarkt gehört die Familie Pfandl seit vielen Jahren zu den bekannten Adressen. Auf jeweils 40 Jahre Unternehmertum können vier weitere Geehrte zurückblicken: Herbert Thomas Sager vom Sanitätshaus Sager in Althofen, Karl Egger vom Gasthaus Kopper in Zweikirchen, Karl Plautz von der Trafik Plautz in St. Veit sowie Karlheinz Thaller von KHT Illustration & Graphik in St. Georgen am Längsee.

Starke Betriebe für einen starken Bezirk

Mehr als 3.500 Unternehmen sind im Bezirk St. Veit tätig und sichern über 19.200 Arbeitsplätze. Für WK-Bezirksstellenobmann Walter Sabitzer zeigen die Geehrten, wie viel Erfahrung und persönlicher Einsatz hinter diesen Zahlen stehen: „Jeder der heute geehrten Betriebe hat seine eigene Geschichte. Manche wurden über Generationen weitergeführt, andere haben sich im Laufe der Jahre grundlegend verändert. Gemeinsam ist ihnen, dass sie ihren Weg über viele Jahre konsequent gegangen sind und damit auch unseren Wirtschaftsstandort mitgestaltet haben. 820 Jahre Unternehmertum sind eine beachtliche Bilanz.“ Gerade das Jubiläum der Fleischerei Pfandl zeigt für Sabitzer, was langfristiges Unternehmertum für eine Region bedeutet: „Wenn ein Familienbetrieb seit 100 Jahren besteht und bereits die vierte Generation mitarbeitet, steckt dahinter weit mehr als Tradition. Es geht um Wissen, das weitergegeben wird, um Vertrauen bei den Kunden und um Wertschöpfung, die über Generationen in der Region bleibt.“

Die Mitgliederehrung bot Gelegenheit, die Menschen hinter den Unternehmen in den Mittelpunkt zu rücken und ihnen für ihren langjährigen Einsatz für den Wirtschaftsstandort St. Veit zu danken.