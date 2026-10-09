Unternehmen mit Geschichte vor den Vorhang

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Vom zehnjährigen Firmenjubiläum bis zu einem halben Jahrhundert Selbstständigkeit: Bei der Mitgliederehrung der Wirtschaftskammer Kärnten in Ludmannsdorf standen 26 Unternehmen aus dem Bezirk Klagenfurt Land im Mittelpunkt. Gemeinsam bringen sie es auf 520 Jahre Unternehmertum – Jahre voller Entscheidungen, Veränderungen und persönlichen Einsatzes. Die höchste Auszeichnung des Abends erhielt Margaretha Ogris vom Gasthof Schneerose in Ferlach, die auf 50 Jahre Unternehmertum zurückblickt. WK-Präsident Jürgen Mandl würdigte die Geehrten: „Wer zehn, zwanzig oder sogar fünfzig Jahre selbstständig ist, hat wirtschaftliche Höhen und Tiefen erlebt und sich immer wieder neuen Situationen gestellt. Hinter jedem dieser Jubiläen stehen Menschen, die an ihren Betrieb geglaubt, Entscheidungen getroffen und über viele Jahre persönlichen Einsatz gezeigt haben. Genau diese Leistung verdient Anerkennung.“

Vielfalt, die den Bezirk ausmacht

Knapp 4.300 Betriebe schaffen im Bezirk Klagenfurt Land mehr als 16.300 Arbeitsplätze. Die ausgezeichneten Unternehmen stehen dabei für ganz unterschiedliche Branchen, Betriebsgrößen und unternehmerische Wege. WK-Bezirksstellenobmann Franz Ahm betonte: „Die Geehrten zeigen, wie vielfältig unsere Wirtschaft im Bezirk ist. Jeder dieser Betriebe hat seine eigene Geschichte und trägt auf seine Weise dazu bei, dass Arbeitsplätze, Angebote und wirtschaftliche Aktivität in unseren Gemeinden erhalten bleiben. 520 Jahre Unternehmertum sind deshalb vor allem 520 Jahre persönlicher Einsatz.“