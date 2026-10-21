Jubiläumsbetriebe in Maria Saal ausgezeichnet

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Der Gasthof Fleissner war am Dienstag nicht nur Gastgeber, sondern gehörte selbst zu den ausgezeichneten Betrieben. Für seine 90-jährige Unternehmensgeschichte erhielt das Haus die Auszeichnung für das längste Jubiläum im Rahmen der Mitgliederehrung der WK-Bezirksstelle Klagenfurt. Insgesamt wurden 30 Ehrungen für zusammen 550 Jahre Unternehmertum vorgenommen. WK-Präsident Jürgen Mandl würdigte die Jubilar:innen: „Ein Firmenjubiläum ist auch ein Vertrauensbeweis der Kundinnen und Kunden. Sie kommen wieder, empfehlen einen Betrieb weiter und wissen, an wen sie sich wenden können. Dieses Vertrauen erarbeiten sich unsere Unternehmerinnen und Unternehmer Tag für Tag. Mit der Mitgliederehrung nehmen wir uns bewusst Zeit, ihnen dafür zu danken.“ Neben dem Jubiläum des Gasthofs wurde auch Heidrun Fleißner für 20 Jahre Selbstständigkeit geehrt.

Unterstützung über den Ehrungsabend hinaus

Knapp 4.300 Betriebe schaffen im Bezirk Klagenfurt-Land mehr als 16.300 Arbeitsplätze. Sie bieten Beschäftigung sowie Dienstleistungen vor Ort und sind wichtige Ansprechpartner in ihren Gemeinden. WK-Bezirksstellenobmann Franz Ahm betonte: „Die Erfahrungen unserer Mitgliedsbetriebe sind für unsere Arbeit besonders wertvoll. Sie wissen, was vor Ort funktioniert und wo es Verbesserungen braucht. Unser Anspruch ist deshalb, ihnen nicht nur zu ihren Jubiläen zu gratulieren, sondern sie im unternehmerischen Alltag zu unterstützen und ihre Anliegen gegenüber der Politik zu vertreten.“