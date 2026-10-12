Wirtschaftskammer begrüßt Mobility Center Klagenfurt: 386 neue Parkplätze

Erst vergangene Woche hat die WK-Bezirksstelle Klagenfurt erneut auf die fehlenden Parkmöglichkeiten rund um den Hauptbahnhof aufmerksam gemacht und rasche Lösungen eingefordert. Nun begrüßt die Bezirksstelle die Pläne für das neue Mobility Center im südlichen Bahnhofsumfeld ausdrücklich. Die vorgesehenen 386 PKW-Stellplätze könnten einen wesentlichen Beitrag zur Entschärfung der angespannten Parksituation leisten und damit eine langjährige Forderung der Klagenfurter Wirtschaft erfüllen. „Wir fordern seit Jahren ausreichend Park-&-Ride-Möglichkeiten beim Klagenfurter Hauptbahnhof. Dass nun ein privater Investor knapp 400 neue Stellplätze schaffen möchte, ist ein ausgesprochen positives Signal. Genau solche konkreten Lösungen brauchen wir, wenn wir die Chancen der Koralmbahn bestmöglich nutzen wollen“, betont WK-Bezirksstellenobmann Franz Ahm.

Park & Ride als Voraussetzung für attraktive Bahnanbindungen

Mit der Koralmbahn ist die Bedeutung des Klagenfurter Hauptbahnhofs weiter gestiegen. Gleichzeitig fehlen nach wie vor ausreichend Parkmöglichkeiten. Besonders im angrenzenden Stadtteil St. Ruprecht führt der Parkplatzmangel zu Belastungen für Anrainer und Pendler. Zusätzliche Stellplätze in Bahnhofsnähe könnten hier für eine spürbare Entlastung sorgen. Für die Wirtschaftskammer ist entscheidend, dass die geplanten Parkflächen auch tatsächlich für Bahnreisende und Pendler zur Verfügung stehen. Dazu braucht es eine gute Anbindung an den Hauptbahnhof, unkomplizierte Zufahrten und leistbare Parktarife. „Wer möchte, dass mehr Menschen die Bahn nutzen, muss ihnen auch die Möglichkeit geben, bequem zum Bahnhof zu kommen und dort ihr Auto abzustellen. Gerade für Pendler aus dem Umland ist Park & Ride unverzichtbar“, so Ahm.

Auch die Innenstadt muss profitieren

Neben der Schaffung zusätzlicher Parkflächen sieht die Wirtschaftskammer auch die Chance, den Hauptbahnhof stärker mit der Klagenfurter Innenstadt zu verbinden. Entscheidend sind attraktive und unkomplizierte Mobilitätsangebote, mit denen Bahnreisende und Besucher rasch ins Stadtzentrum gelangen können. „Wir müssen den Bahnhof und die Innenstadt stärker zusammendenken. Wer sein Auto beim Bahnhof abstellt oder mit dem Zug nach Klagenfurt kommt, soll einfach und bequem ins Stadtzentrum gelangen können. Davon profitieren unsere Handels-, Gastronomie- und Dienstleistungsbetriebe. Die zusätzlichen Besucher müssen auch in der Innenstadt ankommen“, betont Ahm.

Rasche Umsetzung bleibt entscheidend

Unabhängig vom geplanten Mobility Center hält die Wirtschaftskammer auch an ihrer Forderung fest, die bereits diskutierten 60 zusätzlichen Parkplätze westlich des Hauptbahnhofs rasch umzusetzen. „Wir brauchen kurzfristige Verbesserungen und langfristig ausreichend Parkkapazitäten. Das eine darf das andere nicht aufhalten. Das geplante Mobility Center ist eine große Chance für Klagenfurt. Jetzt kommt es darauf an, dass aus den Plänen möglichst rasch Realität wird“, so Ahm abschließend.