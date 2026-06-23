Mut, Wissen und starke Netzwerke: FEMcademy schließt 14. Erfolgsrunde ab

Die FEMcademy ist weit mehr als ein klassisches Mentoring-Programm. Sie bringt Frauen zusammen, die ihre Unternehmen weiterentwickeln, neue Perspektiven gewinnen und von den Erfahrungen erfolgreicher Unternehmer profitieren möchten. Über acht Monate hinweg standen persönlicher Austausch, ehrliches Feedback und praxisnahe Unterstützung im Mittelpunkt. Zum feierlichen Abschluss erhielten die Teilnehmerinnen in Karnburg das Gütesiegel „graduated business passion“. Es steht für Engagement, Weiterentwicklung und den erfolgreichen Abschluss eines Programms, das Frauen dabei unterstützt, ihre unternehmerischen Ziele konsequent zu verfolgen. „Wenn Frauen ihr Wissen teilen und einander unterstützen, entsteht daraus eine enorme Kraft. Die FEMcademy zeigt seit mittlerweile 14 Jahren, wie wichtig Netzwerke für den unternehmerischen Erfolg sind“, betonte KommR Astrid Legner, WK-Vizepräsidentin und Landesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Kärnten.

Praxisnahes Know-how für den Unternehmensalltag

Begleitend zum Mentoring absolvierten die Teilnehmerinnen ein umfassendes Weiterbildungsprogramm. Auf dem Programm standen Themen wie Kalkulation und Steuern, Sozialversicherung, Markenaufbau, Medienarbeit, Social-Media-Trends, Empfehlungsmarketing und Finanzplanung. Ergänzt wurde das Angebot durch Pitchings, Feedback-Gespräche und zahlreiche Möglichkeiten zum Netzwerken. Insgesamt umfasste die FEMcademy acht Workshops, Vorträge und unzählige Vernetzungsformate. Dadurch konnten die Teilnehmerinnen wertvolles Fachwissen direkt in ihren Betrieben anwenden und weiterentwickeln.

Das sagen die Tandems

Wie wertvoll gegenseitige Unterstützung im Unternehmertum sein kann, zeigte einmal mehr das Mentoring-Programm. Bei der Abschlussveranstaltung berichteten Mentorinnen, Mentoren und Mentees von ihren Erfahrungen und den persönlichen wie unternehmerischen Entwicklungen während des Programms.

Tandem Adi Kulterer, Fine Küche Kulterer GmbH & Sabine Reiter, Lomi-Lomi Masseurin

Ein besonders inspirierendes Tandem bildeten Adi Kulterer, Geschäftsführer der Fine Küche Kulterer GmbH, und Sabine Reiter, Lomi-Lomi-Masseurin. Für Reiter zeichnet sich ein gelungenes Mentoring dadurch aus, „wenn der Mentor von der Mentee genauso begeistert ist wie die Mentee vom Mentor“. Besonders in Erinnerung geblieben ist ihr ein zentraler Rat ihres Mentors: „Behalte die Zahlen immer im Kopf.“ Für Kulterer bedeutet Mentoring vor allem Selbstreflexion. Bereits zum dritten Mal engagiert er sich als Mentor. Seine Motivation dafür liegt in den eigenen Erfahrungen: „Vor 26 Jahren hatte ich niemanden, der mich unterstützt hat. Heute kann ich mein Wissen weitergeben.“ Besonders schätzt er die Zusammenarbeit mit Menschen, die „unternehmerische Unschuld“ verkörpern und neue Perspektiven einbringen.

Tandem Cornelia Lozic, Fotografin & Andrea Latritsch-Karlbauer, Speakerin und Buchautorin

Ebenfalls begeistert vom Programm zeigte sich Cornelia Lozic, Fotografin und studierte Archäologin. Sie präsentierte im Rahmen der Veranstaltung ihr neues Projekt, mit dem sie Frauen in ihrer persönlichen Entwicklung fotografisch begleitet. „Ich habe so viel gelernt und so viel Kraft bekommen“, resümierte sie. Ihre Mentorin, die Speakerin und Buchautorin Andrea Latritsch-Karlbauer, hebt besonders Lozics besondere Fähigkeit hervor: „Sie hat die unglaubliche Gabe, Menschen in ihrem Kern zu erfassen.“

Tandem Verena Meleschnig, Heartwork & Johanna Bürger, Tiebeldruck

Mehr Klarheit über den eigenen Weg gewann auch Verena Meleschnig von Heartwork durch die Zusammenarbeit mit ihrer Mentorin Johanna Bürger von Tiebeldruck: „Sie hat mich darin bestärkt, dass ich das, was ich tue, genau richtig mache. Das ist extrem wertvoll.“ Die Begeisterung war dabei gegenseitig: „Meine Mentee steht mit beiden Beinen im Leben“, betonte Bürger anerkennend.

Tandem Sonja Wurzer, Flümer(R) Coach, Ringana-Partnerin & Sabine Zirngast, Krabbelclub, Wiesenkinder & KinderKosmos

Wie sehr beide Seiten von einem Mentoring profitieren können, zeigte auch das Tandem aus Sonja Wurzer, Flümer® Coach und Ringana-Partnerin, sowie Sabine Zirngast, Gründerin von Krabbelclub, Wiesenkinder und KinderKosmos. Ihr gemeinsames Fazit bringt die Idee der FEMcademy auf den Punkt: „In diesem Mentoring sind wir beide gewachsen – unternehmerisch wie persönlich. Genau dafür steht die FEMcademy: Starke Frauen stärken Frauen.“

Erfolgsmodell mit nachhaltiger Wirkung

Seit dem Start der FEMcademy im Jahr 2012 konnten bereits 190 Unternehmerinnen das Programm erfolgreich absolvieren. Die diesjährige Runde vereinte Teilnehmerinnen aus den unterschiedlichsten Branchen und zeigte einmal mehr die Vielfalt und Innovationskraft weiblichen Unternehmertums in Kärnten. „Die Erfolgsgeschichten unserer Absolventinnen bestätigen jedes Jahr aufs Neue, wie wichtig gezielte Förderung, Erfahrungsaustausch und starke Netzwerke sind. Die FEMcademy schafft genau jene Verbindungen, die Unternehmerinnen nachhaltig stärken“, unterstreicht Tanja Telesklav, Landesgeschäftsführerin von Frau in der Wirtschaft Kärnten.

Mit der 14. Runde endet ein weiteres erfolgreiches Kapitel gelebter Unternehmerinnenförderung. „Die geknüpften Kontakte, das erworbene Wissen und die gewonnenen Erfahrungen werden die Teilnehmerinnen weit über die Programmlaufzeit hinaus begleiten – und damit einen nachhaltigen Beitrag für die Kärntner Wirtschaft leisten“, so KommR Astrid Legner, WK-Vizepräsidentin und Landesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Kärnten abschließend.

Auch EPU-Sprecherin Nicole M. Mayer ist begeistert vom Format: „Für mich ist es jedes Jahr beeindruckend zu sehen, wie sehr die Teilnehmerinnen über sich hinauswachsen – aus ersten, oft noch vorsichtigen Präsentationen werden starke, selbstbewusste Auftritte. Das Format schafft einen geschützten Raum, in dem Frauen ihre unternehmerische Stimme finden und stärken können. Es ist eine große Freude, diesen Weg von Anfang an begleiten zu dürfen.“

Jetzt bewerben!

Bewerbungen für die 15. FEMcademy-Runde 2026/2027, die mit einem Hearing am 4. November 2026 startet, sind ab sofort unter www.femcademy.at bis 29. Oktober 2026 möglich.