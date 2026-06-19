Nachwuchstalente der Betriebslogistik stellten ihr Können unter Beweis

Wenn Waren pünktlich ankommen, Regale gefüllt sind und Produktionsprozesse reibungslos laufen, steckt dahinter meist die Arbeit von Betriebslogistikern. Um die Leistungen dieser oft im Hintergrund tätigen Fachkräfte sichtbar zu machen, wurden sie beim ersten gemeinsamen Lehrlingswettbewerb vor den Vorhang geholt. Acht Lehrlinge aus Kärntner Betrieben traten gegeneinander an und stellten ihr Fachwissen, ihre Genauigkeit und ihr Organisationstalent unter Beweis. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten sich zuvor in einer Vorausscheidung an der Berufsschule Villach für den Bewerb qualifiziert. Ein Juryteam aus LAP-Prüfern und Unternehmern bewertete ihre Leistungen in verschiedenen praxisnahen Aufgabenstellungen aus dem Berufsalltag der Betriebslogistik.



DIE GEWINNER

1.Platz: Leon Schober, 3. Lehrjahr, XXXLutz KG, Klagenfurt, Sparte: Handel, Tourismus, Gewerbe



2.Platz: Marina Pachoinig, 3. Lehrjahr, PMS Technikum Lavanttal GmbH, Wolfsberg, Sparte: IC, Gewerbe



3.Platz: Magdalena Walchensteiner, 2. Lehrjahr, Krankenhaus Spittal GmbH, Spittal, Sparte: Tourismus



Hohes Niveau der Ausbildung

„Die Leistungen haben gezeigt, auf welch hohem Niveau unsere Lehrlinge arbeiten. Betriebslogistiker sind das Rückgrat funktionierender Lieferketten und damit unverzichtbar für Wirtschaft und Gesellschaft. Mit diesem Wettbewerb wollen wir die hervorragende Ausbildung in den Unternehmen sichtbar machen und junge Menschen für dieses spannende Berufsfeld begeistern“, betont Markus Ebner, Obmann der Fachgruppe Spedition und Logistik.

Auch Raimund Haberl, Obmann der Sparte Handel, unterstreicht die Bedeutung des Berufsbildes: „Im Handel sind funktionierende Warenströme die Grundlage für die Versorgung unserer Kundinnen und Kunden. Die jungen Talente haben eindrucksvoll bewiesen, dass sie die Herausforderungen moderner Logistik meistern. Der Wettbewerb macht sichtbar, wie viel Fachkompetenz, Engagement und Zukunftspotenzial in unserem Nachwuchs steckt.“

