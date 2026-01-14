Handwerk mit Feuer: Nachwuchstalente im Ofenbau und Fliesenlegen ausgezeichnet

Die Fachberufsschule Völkermarkt war auch dieses Jahr Austragungsort des Landeslehrlingswettbewerbs der Ofenbau- und Verlegetechnik sowie der Platten- und Fliesenleger. Insgesamt elf junge Fachkräfte traten gegeneinander an und meisterten anspruchsvolle Aufgaben mit großer Sorgfalt und Präzision.

Anspruchsvolle Aufgaben, hohe Qualität

Gefordert waren nicht nur handwerkliche Genauigkeit, sondern auch gestalterisches Denken und sauberes Arbeiten unter Zeitdruck. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer überzeugten mit technisch anspruchsvollen Lösungen, durchdachten Details und einem hohen Maß an Professionalität. Die Arbeiten zeigten eindrucksvoll, wie vielseitig und kreativ diese Berufe sind – vom modernen Ofenbau bis zur präzisen Verlegung von Fliesen- und Plattenflächen.

Ergebnisse des Landeslehrlingswettbewerbs

Die Aufgaben für die Nachwuchsfachkräfte waren sehr anspruchsvoll. Die jungen Talente beeindruckten mit einer aufwendigen Einlegearbeit in Form eines Kachelofens, kombiniert mit einer Hintergrundverfliesung. Die Ofenbautechniker gestalteten wiederum ein kunstvolles Sechseck mit einzigartig gearbeitetem Plattgesims.

Ofenbau- und Verlegetechnik

1. Platz: Sebastian Pichler, Lehrbetrieb: Bergmann Mauricio GmbH, Rangersdorf

2. Platz: Jonas Erlacher, Lehrbetrieb: Fliesen & Kachelöfen Kargl & Rauter OG, Wernberg

3. Platz: Julian Rafer, Lehrbetrieb: Kuttnig GmbH, St. Veit/Glan

Platten- und Fliesenleger

1. Platz: Mario Andic

2. Platz: Viktor Cosic, Lehrbetrieb: Ferlan Fliesen und Natursteine GmbH, Villach-Landskron

3. Platz: Niklas Wilhelm Jonach, Lehrbetrieb: Karlheinz Scheriau, Strau

Vorbild aus der internationalen Spitze

Ein besonderes Highlight vor dem Wettbewerb war der Besuch von Fliesenlegerin Sara Sinhuber. Die 23-jährige Niederösterreicherin zählt zur internationalen Elite ihres Berufs und konnte zuletzt bei Welt- und Europameisterschaften zuletzt vier Mal Gold holen. Als Coach und Jurymitglied gab sie ihr Wissen und ihre Erfahrung direkt an die Kärntner Lehrlinge weiter. Landesinnungsmeister Diethelm Wendling zeigte sich beeindruckt von den Arbeiten, die bei den beiden Wettbewerben abgeliefert wurden, und sprach von einem hohen Niveau: „Unsere Lehrlinge haben eindrucksvoll bewiesen, was sie können und wie kreativ sie sind. Das Handwerk verbindet Tradition mit Innovation und genau das haben diese jungen Fachkräfte hier sichtbar gemacht. Sie sind die beste Visitenkarte für die Qualität der Lehrlingsausbildung in Kärnten.“ Die Lehrlingswettbewerbe beweisen Jahr für Jahr, wie wichtig gezielte Förderung, praxisnahe Ausbildung und starke Vorbilder für den Fachkräftenachwuchs sind. Gleichzeitig zeigen sie, dass handwerkliche Berufe attraktive Zukunftschancen bieten – regional verwurzelt und international konkurrenzfähig.