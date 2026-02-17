Neuer WK-Bezirksstellenleiter in Hermagor

Mit Christian Wastian erhält die WK-Bezirksstelle Hermagor einen Leiter, der berufliche Erfahrung, internationale Perspektive und starke regionale Verwurzelung vereint. Der gebürtige Kärntner lebt in Weißbriach und kehrte nach mehreren beruflichen Stationen bewusst in seine Heimat zurück.

Erfahrung aus Industrie und Verein

Während seines Studiums in München war Wastian viele Jahre bei BMW tätig – zunächst als Fahrer, später als Einsatzleiter und Produktberater. Die internationale Tätigkeit ermöglichte ihm Einblicke in unterschiedlichste Märkte und Strukturen. Nach seinem Studienabschluss folgte jedoch die bewusste Rückkehr nach Kärnten.

In der heimischen Holzindustrie übernahm er als Betriebsleiter den Aufbau eines neuen Standorts – von der Planung über die Umsetzung der Baumaßnahmen bis hin zur Zusammenstellung eines neuen Teams. Zuletzt war er beim ÖAMTC Kärnten als stellvertretender technischer Leiter tätig und lernte dort die organisatorischen Unterschiede zwischen industriellen Abläufen und Vereinsstrukturen aus nächster Nähe kennen.

Starke regionale Verwurzelung

Ein wesentlicher Beweggrund für die Rückkehr nach Kärnten war der elterliche landwirtschaftliche Betrieb in Weißbriach, den Wastian vor drei Jahren übernommen hat. Die Landwirtschaft ist für ihn nicht nur familiäre Verantwortung, sondern auch persönliche Leidenschaft. Privat steht zudem ein weiterer großer Lebensabschnitt bevor: Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin erwartet er in den kommenden Wochen sein erstes Kind.

Direkter Draht zur Wirtschaft

Als Bezirksstellenleiter möchte Wastian vor allem eines: Nähe zur regionalen Wirtschaft. „Mir ist wichtig, einen offenen und direkten Austausch mit den Unternehmerinnen und Unternehmern im Bezirk zu pflegen. Ich möchte ihre Herausforderungen kennen, ihre Erfolge mitverfolgen und sie zielgerichtet und effizient unterstützen“, betont er. Ein starkes regionales Netzwerk, persönliche Präsenz und gute Erreichbarkeit stehen dabei im Mittelpunkt. Ebenso möchte er Unternehmen bei bürokratischen Prozessen begleiten und auf eine möglichst einfache, digitale Abwicklung hinwirken. Geplant sind zudem regelmäßige Informationsaussendungen, um Betriebe im Bezirk aktuell über wirtschaftsrelevante Entwicklungen zu informieren. Mit Christian Wastian übernimmt ein engagierter und heimatverbundener Netzwerker die Bezirksstelle Hermagor – mit klarer Zielsetzung und starkem Bezug zur regionalen Wirtschaft.