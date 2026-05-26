Österreichs beste Nachwuchstalente der Bereiche Fußpflege, Kosmetik und Massage zu Gast in Kärnten

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Das WIFI Klagenfurt war heute Schauplatz der juniorSkills Austria – dem Bundeslehrlingswettbewerb - in den Bereichen Fußpflege, Kosmetik und Massage. Die jeweiligen Landessiegerinnen aus allen Bundesländern traten bei den juniorSkills Austria gegeneinander an und stellten ihr Können unter Beweis. Gefordert waren dabei nicht nur saubere fachliche Arbeit und professionelles Auftreten, sondern auch Konzentration, Belastbarkeit und der sichere Umgang mit Kund:innen. Die Nachwuchstalente mussten unterschiedlichste Aufgaben unter Zeitdruck absolvieren – von Kosmetik- und Fußpflegebehandlungen über klassische Massagen bis hin zu aufwendig gestalteten Fantasiemakeups.



Berufe mit Verantwortung und hoher Ausbildungsqualität

Die juniorSkills Austria machten erneut sichtbar, wie vielseitig und anspruchsvoll die Berufe in den Bereichen Fußpflege, Kosmetik und Massage sind. Gleichzeitig zeigte der Wettbewerb das hohe Ausbildungsniveau der österreichischen Lehrbetriebe und Berufsschulen. Bewertet wurden unter anderem Arbeitsweise, Hygiene, Auftreten, Kommunikation mit den Kund:innen und Kunden die Qualität der jeweiligen Behandlung oder Gestaltung. Die Fachjury zeigte sich vom Niveau der Teilnehmer:innen beeindruckt.

Landesinnungsmeisterin Angelika Schawarz betonte die Bedeutung der Ausbildung: „Die juniorSkills Austria zeigen eindrucksvoll, mit wie viel Engagement, Wissen und Verantwortungsbewusstsein unsere Lehrlinge bei der Sache sind. Wer in diesen Berufen arbeitet, trägt täglich Verantwortung für Menschen. Dabei stehen die Werte Gesundheit, Pflege und Schönheit im Vordergrund. Umso erfreulicher ist es zu sehen, mit welcher Professionalität und Leidenschaft die Teilnehmer:innen an diese Aufgaben herangegangen sind.“ Auch Bildungslandesrat Peter Reichmann gratulierte den Nachwuchstalenten: „Die Leistungen bei den juniorSkills Austria zeigen, wie stark die duale Ausbildung in Kärnten und Österreich insgesamt aufgestellt ist. Diese jungen Menschen beweisen eindrucksvoll, wie viel Können, Einsatz und Motivation in der Lehre steckt. Sie sind wichtige Fachkräfte für die Zukunft und ein starkes Zeichen für die Qualität unserer Ausbildung.“

Die Sieger:innen der juniorSkills Austria 2026

Fußpflege

Platz: Annabell Vallazza, Kosmetikinstitut Britta Reith, Vorarlberg Platz: Viktoria Hauser, Lehrbetrieb Verena Lämmle, Tirol Platz: Johanna Wammel, DM Drogeriemarkt, Niederösterreich

Kosmetik

Platz: Lena Ender, Lehrbetrieb Mädelfein, Vorarlberg Platz: Pelin Karatas, Lehrbetrieb Isabella Pössenberger, Oberösterreich Platz: Lara Köse, EKAD Kosmetik, Wien

Massage

Platz: Jana Felhofer, Lehrbetrieb Elisabeth Falkner, Oberösterreich Platz: Julia Kendlbacher, Hotel Edelweiss/Großarl, Salzburg Platz: Indira Müller, Kurzentrum Thermal-Heilbad Warmbad Villach GmbH & CoKG, Kärnten

Fantasiemakeup

Platz: Emina Mesinovic, Lehrbetrieb Wolf Anna-Maria, Kärnten, Klagenfurt Platz: Laura Schuster, Lehrbetrieb Susanne Lechner, Oberösterreich Platz: Sophia Wackerle, Lehrbetrieb Beatrice Praxmarer, Tirol



Kärnten als Gastgeber der juniorSkills Austria

Mit der Austragung der juniorSkills Austria war Kärnten heuer Gastgeber für den wichtigsten Nachwuchswettbewerb der Branche. Für die Teilnehmer:innen bot der Bewerb die Möglichkeit, ihr Können auf Bundesebene zu zeigen und sich mit den besten Nachwuchskräften Österreichs zu messen.

