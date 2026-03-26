ORF-Doku zeigt Kärntens starke Forst- und Holzwirtschaft

Zwischen Motorsäge und Hightech-Produktion - die Forst- und Holzwirtschaft zählt seit Jahrzehnten zu den prägenden Wirtschaftsbereichen Kärntens – und entwickelt sich gleichzeitig laufend weiter. Genau diese Verbindung aus gewachsener Struktur, Innovation und nachhaltigem Denken steht im Mittelpunkt der ORF-Dokumentation. Die Sendung begleitet Menschen, die täglich mit dem Rohstoff Holz arbeiten – im Wald ebenso wie in der industriellen Verarbeitung. Sie zeigt, wie sich traditionelle Arbeitsweisen und moderne Technologien ergänzen und welche Rolle langfristiges Denken in der Branche spielt.

Starke Branche mit Verantwortung

Jährlich werden in Kärnten bis zu drei Millionen Festmeter Holz genutzt. Gleichzeitig steht die Forstwirtschaft durch den Klimawandel vor neuen Herausforderungen. Mit gezielten Maßnahmen wird daran gearbeitet, die Wälder widerstandsfähiger zu machen und ihre Funktionen langfristig zu sichern. Parallel dazu hat sich die Holzverarbeitung zu einem international erfolgreichen Wirtschaftszweig entwickelt. Kärntner Unternehmen sind mit innovativen Produkten weltweit vertreten und zeigen, welches Potenzial in der regionalen Ressource Holz steckt. Für Johann Weinberger, Obmann von pro:Holz Kärnten, bringt die Dokumentation genau diesen Ansatz auf den Punkt: „Holz ist ein wertvoller, stets nachwachsender Rohstoff, den wir schätzen und nutzen sollten. Das verbaute Holz ist – wie es der Begriff „zweiter Wald“ sehr gut beschreibt – ein langfristiger CO 2 -Speicher und damit ein wesentlicher Baustein zur Erreichung unserer Klimaziele.“ Gestern fand die Vorpremiere im Bildungshaus Schloss Krastowitz statt. Die Sendung wird am kommenden Sonntag, 29. März 2026, um 16.30 Uhr in ORF 2 ausgestrahlt.

pro:Holz Kärnten – Plattform für den Rohstoff Holz

pro:Holz Kärnten ist die gemeinsame Initiative der Forst- und Holzwirtschaft und setzt sich für die nachhaltige Nutzung und Weiterentwicklung des Rohstoffs Holz ein. Ziel ist es, die gesamte Wertschöpfungskette zu stärken, Innovationen voranzutreiben und ein Bewusstsein für die wirtschaftliche und ökologische Bedeutung von Holz zu schaffen. Mit einem Waldanteil von über 60 Prozent und einer leistungsstarken Holzverarbeitung zählt die Branche zu den zentralen Wirtschaftsfaktoren Kärntens. Gleichzeitig leistet sie einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und zur regionalen Wertschöpfung.