Ostern bringt den Frühling ins Zuhause

Wenn die Natur zu neuem Leben erwacht, hält auch der Frühling Einzug in die eigenen vier Wände. Rund um Ostern sorgen vor allem frische Blumen, zarte Düfte und kreative Dekorationen für eine besondere Atmosphäre. Die Kärntner Gärtner und Floristen bieten dafür eine breite Palette an Möglichkeiten – von klassischen Ostersträußen über liebevoll gestaltete Gestecke bis hin zu modernen Arrangements.

Im Trend liegen heuer besonders vielfältige Farbwelten: Während „Cloud Dancer“ mit sanften Off-White-Tönen für Ruhe und Eleganz sorgt, setzen „Crimson Nature“ mit erdigen Rottönen und „Lemonade“ mit frischem Gelb kraftvolle Akzente. Diese Kombination aus natürlichen, warmen und lebendigen Farben spiegelt das Lebensgefühl des Frühlings wider und bietet zahlreiche Möglichkeiten für eine individuelle Gestaltung.

Auch bei den Blumen selbst dominieren klassische Frühlingsboten. Tulpen, Narzissen, Hyazinthen, Ranunkeln oder Freesien bringen Farbe und Frische ins Zuhause. Viele dieser Blumen stammen um diese Jahreszeit aus heimischer Produktion und stehen für Qualität sowie kurze Transportwege. Neben Schnittblumen gewinnen auch blühende Topfpflanzen zunehmend an Bedeutung. Sie sorgen nicht nur während der Osterzeit für Freude, sondern können bei richtiger Pflege langfristig im Garten weiterverwendet werden. Gleichzeitig rückt das Thema Nachhaltigkeit immer stärker in den Fokus: Regionale Blumen, saisonale Produkte und wiederverwendbare Materialien sind aus der Floristik heute nicht mehr wegzudenken.

Für Landesinnungsmeister Kurt Glantschnig ist klar, dass diese Entwicklung von den Kundinnen und Kunden mitgetragen wird: „Zu Ostern geht es nicht nur um schöne Dekoration, sondern auch um bewusste Entscheidungen. Heimische Blumen, kurze Transportwege und nachhaltige Materialien werden immer wichtiger. Gleichzeitig zeigen unsere Betriebe mit viel Kreativität und handwerklichem Können, wie vielfältig und modern florale Gestaltung heute sein kann.“ So wird Ostern zum Fest des Frühlings und zum Ausdruck von Lebensfreude, Kreativität und regionaler Qualität.