Haberl: „Ostern sorgt für stabile Kaufimpulse im Kärntner Handel“

Ostern bleibt ein wichtiger wirtschaftlicher Impuls für den Kärntner Handel. Auch wenn die Konsument:innen heuer etwas zurückhaltender agieren, sorgt das Fest weiterhin für stabile Umsätze. Insgesamt werden rund 18 Millionen Euro an Ausgaben erwartet. Rund 76 % der Kärntner:innen planen, zu Ostern Geschenke zu machen, gefeiert wird überwiegend im Familienkreis. Damit bestätigt sich einmal mehr die große Bedeutung des Osterfestes – sowohl gesellschaftlich als auch wirtschaftlich.

Handel profitiert von stabiler Nachfrage

Für den Kärntner Handel ist Ostern nach wie vor eine wichtige Phase im Jahresverlauf. Beim Blick auf das Kaufverhalten zeigt sich heuer eine klare Entwicklung: Die durchschnittlichen Ausgaben pro Kopf liegen mit rund 60 Euro unter dem Vorjahresniveau, was auf ein bewussteres Konsumverhalten hindeutet. „Ostern hat weiterhin einen hohen Stellenwert, Konsumentscheidungen werden jedoch stärker abgewogen. Für den Handel bedeutet das eine Verschiebung hin zu gezielteren Käufen und klassischen, preislich überschaubaren Geschenken“, so Raimund Haberl, Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Kärnten. Auch 2026 bleibt der stationäre Handel erste Wahl. Haberl: „83 % der Kärntner:innen kaufen ihre Ostergeschenke im Geschäft vor Ort, rund ein Drittel nutzt zusätzlich den Onlinehandel. Wer online einkauft, sollte ganz bewusst auf regionale Anbieter setzen. Jeder Euro, der in Kärnten bleibt, stärkt unsere Betriebe und sichert Arbeitsplätze vor Ort.“

Klassiker bleiben gefragt – neue Akzente beim Schenken

Gleichzeitig bleiben klassische Ostergeschenke weiterhin dominant – und gewinnen sogar leicht an Bedeutung. 65 % zu Süßigkeiten und Schokolade, gefolgt von gefärbten Eiern (46 %). Spielzeug und Bargeld verlieren hingegen etwas an Relevanz und liegen jeweils bei rund 23 %. Auffällig ist zudem ein neuer Trend: Gemeinsame Erlebnisse wie Ausflüge oder Veranstaltungen etablieren sich zunehmend als Geschenkidee und erreichen bereits 17 %. Insgesamt werden heuer rund eine Million Schoko-Osterhasen und etwa drei Millionen Ostereier verschenkt – etwas weniger als im Vorjahr, was die insgesamt zurückhaltendere Ausgabenentwicklung widerspiegelt.