Persönliche Dienstleister bekommen neuen Obmann

Die Persönlichen Dienstleister zählen zu den buntesten und zugleich am stärksten wachsenden Bereichen innerhalb der Sparte Gewerbe und Handwerk. Das Spektrum reicht von Human-, Tier- und Raumenergetik über Personenbetreuung bis hin zu zahlreichen weiteren individuellen Dienstleistungen. Die Branche verbindet unternehmerische Selbstständigkeit mit unmittelbarer Arbeit am Menschen und steht damit für ein hohes Maß an Verantwortung, Vertrauen und Qualität.

Qualität als Fundament der Branche

Seit 2015 stand Ulfried Wallisch an der Spitze der Fachgruppe und prägte diese Entwicklung maßgeblich. Als sein größtes Vermächtnis gilt die Etablierung und Weiterentwicklung des österreichweit einheitlichen Qualitätsmanagementsystems „Berufliche Sorgfalt“. Unter seiner Führung wurde ein umfassendes Qualitätsprogramm entwickelt, das heute als Maßstab für professionelle Arbeit dient. Mit dem digitalen Lernsystem „LENA“ samt Online-Zertifizierung entstand zudem ein modernes Weiterbildungsinstrument, das Kompetenzen sichtbar macht und das Vertrauen in persönliche Dienstleistungen stärkt. Das Qualitätsprogramm gilt mittlerweile als Leuchtturmprojekt innerhalb der Sparte und als wichtiger Schritt zur weiteren Professionalisierung der Berufsgruppen.

Darüber hinaus baute Wallisch ein aktives landesweites Bezirksnetzwerk auf und setzte mit Veranstaltungen wie den Messen „Tierisch Stark“, „Energetik Live“ sowie dem Bundeskongress Raumenergetik wichtige Impulse für die Sichtbarkeit und öffentliche Wahrnehmung der Branche. Gleichzeitig engagierte sich die Fachgruppe für bessere Rahmenbedingungen – vom Bürokratieabbau über steuerliche Entlastungen bis hin zur stärkeren Anerkennung der Persönlichen Dienstleister.

Neuer Fokus auf Sichtbarkeit und Vernetzung

Mit Marc Germeshausen übernimmt nun ein bestens vernetzter Branchenkenner die Führung der Fachgruppe. Er möchte die Sichtbarkeit der rund 2.000 Persönlichen Dienstleister in Kärnten weiter ausbauen und die Branche noch stärker im öffentlichen Raum positionieren – durch gezielte Veranstaltungen, Kooperationen mit Gemeinden und Institutionen sowie eine aktive Medienarbeit. Ein erstes Großprojekt steht bereits fest: Am 2. April 2027 findet im Congress Center Villach der „Tag der Energetik“ statt – ein publikumsorientiertes Veranstaltungsformat rund um Human-, Tier- und Raumenergetik, das modernes Branchenmarketing mit fachlichem Austausch verbindet.

Mit der Staffelübergabe endet eine erfolgreiche Ära und zugleich beginnt eine neue Entwicklungsphase. Die Fachgruppe der Persönlichen Dienstleister Kärnten bleibt damit auf einem klaren Kurs: Qualität sichern, Vielfalt sichtbar machen und die Zukunft aktiv gestalten.