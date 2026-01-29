„Raumschiff Enterprise“ landet bei Lehrlingsmesse in Klagenfurt

Wie begeistert man junge Menschen für ein traditionelles Handwerk? Mit Projekten, die Emotionen wecken und Kreativität zulassen, lautet die Antwort aus der Praxis. Das neueste Beispiel dafür ist ein detailreiches Spengler-Raumschiff aus Metall, inspiriert vom legendären TV-Raumschiff „Enterprise“, das Lehrlinge aktiv in Planung und Umsetzung einbindet. Realisiert wurde es von Spenglermeister Friedrich Reinbold aus Friesach. Auch Astrid Legner, WK-Vizepräsidentin, ist begeistert: „Solche Projekte zeigen eindrucksvoll, wie moderne Lehrlingsarbeit aussehen kann“, betont Legner. „Wenn junge Menschen mit Kreativität, Teamgeist und sichtbaren Ergebnissen arbeiten dürfen – wie beim Raumschiff-Projekt –, entsteht echte Begeisterung für ein traditionelles Handwerk. Genau diese Verbindung aus Innovation und Praxis brauchen wir, um Lehrlinge nachhaltig zu gewinnen.“

Das Projekt stellt die Lehrlinge bewusst in den Mittelpunkt. „Unsere Lehrlinge sollen erleben, dass sie mit ihrem Können etwas Außergewöhnliches schaffen können“, erklärt Friedrich Reinbold, der das Projekt gemeinsam mit Sohn Thomas entwickelte. „Ein Raumschiff macht sofort neugierig – und genau diese Neugier brauchen wir, um junge Menschen für unseren Beruf zu gewinnen.“

Niederschwelligen, spannenden Einblick in den Beruf des Spenglers

Bei der Lehrlingsmesse in Klagenfurt wird das Projekt erstmals vorgestellt. Anhand von Modellen, Bildern und einzelnen Bauteilen erhalten Jugendliche einen niederschwelligen, spannenden Einblick in den Berufsalltag von Spenglern – praxisnah und auf Augenhöhe. Der Höhepunkt folgt auf der internationalen Branchenmesse Bau+Holz in Köln. Dort wird der Bau des Spengler-Raumschiffs erstmals live vor Publikum umgesetzt. Lehrlinge und Fachkräfte demonstrieren Schritt für Schritt alle wesentlichen Arbeitstechniken. Ganz ähnlich wie bei der Herstellung von Kaminverwahrungen oder Dachfenstereinfassungen werden auch beim Modellbau alle relevanten Spenglertechniken wie das Zuschneiden, Umformen per Hand oder Maschine sowie die traditionelle Weichlöttechnik angewendet. „Handwerk lernt man am besten, wenn man es sichtbar macht“, betont Reinbold.

Das Raumschiff selbst steht exemplarisch für die Verbindung von Tradition und moderner Technik. Unterstützt wurde das Projekt durch ein internationales Netzwerk aus Experten aus Österreich, Deutschland und der Schweiz. Reinbold: „Durch diese internationale Zusammenarbeit, Österreich - Schweiz und Deutschland entsteht eine neue Dimension der Zusammenarbeit, welche das Handwerk und die Ausbildung der Lehrlinge in die Zukunft führt.“

Moderne Lehrlingsausbildung

Bereits 2012 wurde der Spenglerfachbetrieb Reinbold gemeinsam mit der Fachzeitschrift BAUMETALL mit dem Innovationspreis für vorbildliche Nachwuchswerbung ausgezeichnet. Für Friedrich Reinbold ist klar, dass dieser Weg konsequent weitergeführt werden muss: „Mehr als ein Jahrzehnt später ist gute Nachwuchsarbeit wichtiger denn je. Lehrlinge wollen sehen, was möglich ist – nicht nur darüber hören. Mit der Präsentation in Klagenfurt zeigen wir, wie moderne Lehrlingsausbildung aussehen kann: praxisnah, kreativ und mit echtem Wow-Effekt. Wir möchten damit ein starkes Signal für den Nachwuchs und für die Zukunft des Handwerks setzen.“

Für die Wirtschaftskammer ist klar: Solche Initiativen sind heute wichtiger denn je. „Junge Menschen wollen erleben, was möglich ist. Projekte wie dieses zeigen eindrucksvoll, dass das Handwerk Zukunft hat – und dass eine Lehre ein moderner, kreativer und erfüllender Weg sein kann“, so Legner abschließend.

Noch bis Samstag, 31.Jänner 2026 (9 bis 16 Uhr, Eintritt frei) können Interessierte in der Messehalle Klagenfurt die Vielfalt der Lehrberufe kennenlernen. Zahlreiche heimische Betriebe aus unterschiedlichsten Branchen präsentieren ihre Berufsbilder und geben praxisnahe Einblicke in den Berufsalltag.