Rekordbeteiligung bei Bezirkslehrlingswettbewerben der Tischler in Unterkärnten

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Mit Rekordbeteiligung gingen die ersten beiden Bezirkslehrlingswettbewerbe der Tischler in Unterkärnten über die Bühne. In Völkermarkt waren gleich 32 junge Talente am Start – und auch in Wolfsberg war das Interesse mit 13 Teilnehmern groß. Die Lehrlinge aus den Bezirken Wolfsberg und Völkermarkt fertigten unter Wettbewerbsbedingungen Werkstücke nach genauen Plänen an. Gefragt waren dabei Präzision, handwerkliches Geschick und ein gutes Gespür für den Werkstoff Holz.

Die Aufgaben orientierten sich am jeweiligen Ausbildungsstand: Vom Schirmständer über ein Weinregal bis hin zum stabilen Leiterhocker mussten die angehenden Fachkräfte ihr Können unter Beweis stellen. Eine Fachjury bewertete dabei vor allem Genauigkeit, Verarbeitung und die saubere Umsetzung der Konstruktion. „Es freut mich besonders, dass wir heuer in Völkermarkt eine Rekordbeteiligung verzeichnen konnten. Das zeigt, wie attraktiv unser Handwerk für junge Menschen ist. Gleichzeitig beeindruckt mich das hohe Niveau, auf dem die Lehrlinge gearbeitet haben. Die Werkstücke wurden sehr sauber und mit viel handwerklichem Geschick gefertigt – das ist ein starkes Zeichen für die Qualität der Ausbildung in unseren Betrieben“, betont Tischler-Innungsmeister Peter Preinig.

In jedem Lehrjahr wurden pro Bezirk die drei besten Lehrlinge ausgezeichnet:

Bezirk Wolfsberg

1. Lehrjahr

Platz: Jeremy Twardocus, Cserni Hauptmann Objekt GmbH, Wolfsberg Platz: Sarah Schwegler, Kreativmöbel Stückler GmbH, Reichenfels Platz: Catalena Krall, Cserni Hauptmann Objekt GmbH, Wolfsberg

2. Lehrjahr

Platz: Vanessa Pichler, Kreativmöbel Stückler GmbH, Reichenfels Platz: Robin Köck, Kreativmöbel Stückler GmbH, Reichenfels Platz: Vanessa Leeb, Cserni Hauptmann Objekt GmbH, Wolfsberg

3. Lehrjahr

Platz: Florian Maier, Tischlerei Paier, St. Michael im Lavanttal Platz: Lukas Taupe, Tichlerei Sterling GmbH, Wolfsberg

Bezirk Völkermarkt

1. Lehrjahr

Platz: Julian Jerlich, Tischler Gomernik, Eberndorf Platz: Jonas Oberzan, Sinnex Innenausbau GmbH, Griffen Platz: Laura Skuk, Sinnex Innenausbau GmbH, Griffen

2. Lehrjahr

Platz: Dominik Karisch, Tischlerei Bromann, Bleiburg Platz: Maximilian Duss, Londer Strauss GmbH & Co KG, Völkermarkt Platz: Maximilian Stefitz, Sinnex Innenausbau GmbH, Griffen

3. Lehrjahr